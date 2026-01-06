ETV Bharat / state

गाजियाबाद में तलवारें बांटने वाला भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी बेटे के साथ गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तलवार बांटने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 29 दिसंबर 2025 को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में तलवार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था. कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को घर-घर जाकर तलवार वितरित की थी.

हिंदू रक्षा दल के कार्यालय के सामने पिंकी चौधरी ने काउंटर लगाकर तलवारें रखी थी, हिंदू पर खतरा बता कर पिंकी चौधरी और उसके साथियों ने तलवार बांटी थी. पिंकी चौधरी का तलवार बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

मंगलवार, 6 जनवरी 2025 को गाजियाबाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष चौधरी को गिरफ्तार किया है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा इस मामले में 10 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. FIR के मुताबिक, "पिंकी चौधरी और उसके साथियों द्वारा तलवार बांटने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था और सड़क पर आने जाने वाले और वाहनों में बैठे व्यक्ति भयभीत होकर अपने वाहनों को छोड़कर भागने लगे थे. आसपास के लोग डर कर अपने घरों में छुप गए थे. पिंकी चौधरी और उसके साथियों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया जिसकी वजह से मार्क अवरोध हुआ."