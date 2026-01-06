गाजियाबाद में तलवारें बांटने वाला भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी बेटे के साथ गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
इस गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है.
Published : January 6, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तलवार बांटने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 29 दिसंबर 2025 को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में तलवार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था. कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को घर-घर जाकर तलवार वितरित की थी.
हिंदू रक्षा दल के कार्यालय के सामने पिंकी चौधरी ने काउंटर लगाकर तलवारें रखी थी, हिंदू पर खतरा बता कर पिंकी चौधरी और उसके साथियों ने तलवार बांटी थी. पिंकी चौधरी का तलवार बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
मंगलवार, 6 जनवरी 2025 को गाजियाबाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष चौधरी को गिरफ्तार किया है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा इस मामले में 10 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. FIR के मुताबिक, "पिंकी चौधरी और उसके साथियों द्वारा तलवार बांटने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था और सड़क पर आने जाने वाले और वाहनों में बैठे व्यक्ति भयभीत होकर अपने वाहनों को छोड़कर भागने लगे थे. आसपास के लोग डर कर अपने घरों में छुप गए थे. पिंकी चौधरी और उसके साथियों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया जिसकी वजह से मार्क अवरोध हुआ."
पुलिस के मुताबिक, भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी के खिलाफ लोक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने आदि के संबंध में थाना शालीमार गार्डन, थाना साहिबाबाद, थाना कवि नगर थाना लोनी और थाना नंदग्राम समेत अन्य थानों में कुल 27 मुकदमे दर्ज है. जबकि हर्ष के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर लोक शांति भंग करने के संबंध में एक और थाना साहिबाबाद में मारपीट और धमकी देने के संबंध में दो मुकदमे दर्ज हैं. हर्ष पर कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं. पिंकी चौधरी और हर्ष के अन्य आपराधिक के इतिहास की पुलिस जानकारी जुटा रही है.
"हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को 80 फूटा कट वजीराबाद रोड से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अभियोग के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में 10 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. " - अतुल कुमार सिंह, एसीपी (शालीमार गार्डन)
पिंकी चौधरी और उसके संगठन हिंदू रक्षा दल द्वारा पहले भी अशांति फैलाने के कई बार प्रयास किया जा चुके हैं. कई महीने पहले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को बांग्लादेशी बात कर मारपीट की गई थी. प्रकरण में पुलिस ने पिंकी चौधरी समेत संगठन से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
ये भी पढ़ें