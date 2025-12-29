ETV Bharat / state

दिल्ली: कार से खतरनाक स्टंट करना पड़ा मंहगा, पुलिस ने 4 को दबोचा, कारें जब्त

डीसीपी हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है, कारों को भी जब्त कर लिया है.

पुलिस ने 4 को दबोचा, कारें जब्त
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 29, 2025 at 2:53 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 3:03 PM IST

नई दिल्ली: चार युवाओं को कार से स्टंट करना भारी पड़ गया. दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये चारों युवक दिल्ली की रिंग रोड पर आईटीओ से सराय काले खां की ओर तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर स्टंट कर रहे थे.

डीसीपी हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो रिंग रोड पर तेज रफ्तार में कार दौड़ाते हुए जानलेवा स्टंट कर रहे थे. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कारों को भी जब्त कर लिया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी जानबूझकर सार्वजनिक सड़क को रेस ट्रैक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और ट्रैफिक नियमों की खुली अवहेलना कर रहे थे.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग न केवल वाहन चालकों बल्कि राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है. दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट, रैश ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर सख्त नजर रखने और नियमित चेकिंग अभियान चलाने की बात भी कही गई है.

बता दें कि वायरल वीडियो 26 दिसंबर रात करीब 10:44 बजे रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित थाना पुलिस व ट्रैफिक पुलिस की टीम ने जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई.

दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग करें और यदि कहीं भी इस तरह की खतरनाक गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनहानि को रोका जा सके.

संपादक की पसंद

