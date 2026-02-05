दिल्ली के खजूरी खास में नाबालिग हत्या केस में 4 गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच
आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं-पुलिस
Published : February 5, 2026 at 10:10 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग की चाकू से हत्या मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए सभी आरोपी उसी इलाके के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच बताई जा रही है.
डीसीपी उत्तर-पूर्वी जिला अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 3 फरवरी की देर रात खजूरी खास थाना पुलिस को एक नाबालिग के चाकू लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि घायल बच्चे को पहले ही जेपीसी अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया.
डीसीपी के मुताबिक, पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और स्थानीय स्तर पर पूछताछ की गई. पुलिस जांच में सामने आया कि बच्चे पर हमला करने वाले चार युवक उसी कॉलोनी के रहने वाले हैं.सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
RML अस्पताल से मिली सूचना
अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को आरएमएल अस्पताल से सूचना मिली कि इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद मामले में हत्या से संबंधित धाराएं जोड़ दी गई हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हमला किस वजह से किया गया और क्या इसके पीछे पुरानी रंजिश या कोई अन्य विवाद था.
डीसीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है.
उन्होंने बताया कि उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और नाबालिग के साथ हुई इस गंभीर वारदात में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.
नरेला फायरिंग केस में वांछित बदमाश गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नरेला फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित बदमाश मोहित को गिरफ्तार किया है. आरोपी मनोज मोरखेड़िया गैंग का सक्रिय और अहम सदस्य बताया जा रहा है, जो पहले भी हत्या के प्रयास और मारपीट के मामलों में शामिल रहा है.
डीसीपी स्पेशल सेल कृष्ण कुमार ने बताया कि 4 फरवरी को स्पेशल सेल की साउथ वेस्टर्न रेंज की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पंजाबी कॉलोनी, नरेला में दबिश दी. इस कार्रवाई में हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला करीब 30 वर्षीय मोहित गिरफ्तार किया गया. आरोपी नरेला थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 54/2026 के तहत वांछित था, जिसमें उस पर फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप हैं.
पुलिस के अनुसार, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार दिल्ली और एनसीआर में ठिकाने बदल रहा था. स्पेशल सेल की सतर्क निगरानी और तकनीकी इनपुट के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसे दबोच लिया गया.
पूछताछ में सामने आया कि मोहित न केवल गैंग के लिए काम करता था, बल्कि अवैध हथियारों की सप्लाई में भी उसकी भूमिका थी. 28 जनवरी को लांपुर एमसीडी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद 30 जनवरी को स्कॉर्पियो कार में जा रहे शिकायतकर्ता का पीछा कर 7–8 राउंड फायरिंग की गई, हालांकि वह बाल-बाल बच गया.
डीसीपी ने बताया कि आरोपी पहले भी हरियाणा में दर्ज दो संगीन मामलों में शामिल रहा है. पुलिस आरोपी से जुड़े अन्य गैंग सदस्यों और अवैध हथियार नेटवर्क की जांच कर रही है. स्पेशल सेल का कहना है कि इस गिरफ्तारी से संगठित अपराध और टोल माफिया गतिविधियों पर बड़ा प्रहार हुआ है और आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
मयूर विहार फेज-1 में पुलिस की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई
मयूर विहार फेज-एक के आचार्य निकेतन इलाके में सरेआम डिलीवरी बॉय की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. जिसके बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम हरकत में आ गए. इसी क्रम में गुरुवार देर शाम आचार्य निकेतन इलाके में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया.
कई रेहड़ियां हटाई गईं, कई जब्त
इस कार्रवाई के दौरान सड़क पर अवैध रूप से लगाई गई रेहड़ी-पटरी को न केवल हटाया गया, बल्कि कई रेहड़ियों को जब्त भी किया गया. खास बात यह रही कि हटाई गई रेहड़ियों में हत्या के आरोपी के पिता की रेहड़ी भी शामिल बताई जा रही है. अभियान के दौरान पांडव नगर थाना पुलिस के साथ दिल्ली नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.
निगम की टीम ने आचार्य निकेतन के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से लगाई गई दर्जनों रेहड़ी-पटरी को हटाया, जिससे सड़क पर यातायात व्यवस्था बहाल हो सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस इलाके में अतिक्रमण के चलते जाम और झगड़ों की स्थिति बनी रहती थी.
इस कार्रवाई पर दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने कहा कि निगम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है. आचार्य निकेतन में की गई कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए रेहड़ी-पटरी से न सिर्फ लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी, बल्कि इससे कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था. कई बार जाम और आपसी विवाद की शिकायतें सामने आती रही हैं.
निगम और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि इलाके में कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके.
