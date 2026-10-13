दिनदहाड़े युवक पर फायरिंग कर मचाई दहशत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था ठिकाना
पुलिस ने लक्सर फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 2:26 PM IST
लक्सर: शुगर मिल के गोल चौराहे पर दिनदहाड़े युवक पर जानलेवा फायरिंग कर फरार हुए मुख्य आरोपी को लक्सर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जबकि इस वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की लगातार दबिश जारी है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार ठिकाना बदल रहा था.
बता दें कि 9 अक्टूबर को अकोढ़ाकलां निवासी सुमित कुमार ने कोतवाली लक्सर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका भाई रामकेश (कहीं-कहीं राकेश) जब शुगर मिल के बाहर गोल चौराहे से गुजर रहा था, तो बहादरपुर खादर निवासी रितिक ने अपने एक साथी पारस निवासी सीमली और एक अन्य अज्ञात के साथ मिलकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की और जान से मारने की नियत से उस पर देशी तमंचे से फायर कर दिया. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था.
पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत धारा 109(1) हत्या के प्रयास, 352 और 3(5) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने एसपी ग्रामीण और सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए थे.इसी क्रम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश बिष्ट, उप निरीक्षक समीर पांडे तथा कांस्टेबल मनोज शर्मा शामिल थे. पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके सभी संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी. आरोपी रितिक लगातार अपनी जगह बदल-बदल कर पुलिस को चकमा देने का प्रयास कर रहा था और फरार चल रहा था.
फायरिंग की घटना में शामिल मुख्य आरोपी रितिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है. घटना में शामिल दूसरे आरोपी पारस की तलाश जारी है. पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
-प्रवीण सिंह कोश्यारी,कोतवाली प्रभारी-
लेकिन पुलिस की सक्रियता और मुखबिर तंत्र की सटीक सूचना के चलते आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई. 11 अक्टूबर को पुलिस टीम ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी रितिक पुत्र शरणवीर सिंह निवासी बहादरपुर खादर को धर दबोचा. पुलिस उसे कोतवाली लेकर आई और पूछताछ के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया.
ये भी पढ़ें: