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दिनदहाड़े युवक पर फायरिंग कर मचाई दहशत, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लगातार बदल रहा था ठिकाना

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: शुगर मिल के गोल चौराहे पर दिनदहाड़े युवक पर जानलेवा फायरिंग कर फरार हुए मुख्य आरोपी को लक्सर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जबकि इस वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की लगातार दबिश जारी है. पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार ठिकाना बदल रहा था.

बता दें कि 9 अक्टूबर को अकोढ़ाकलां निवासी सुमित कुमार ने कोतवाली लक्सर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका भाई रामकेश (कहीं-कहीं राकेश) जब शुगर मिल के बाहर गोल चौराहे से गुजर रहा था, तो बहादरपुर खादर निवासी रितिक ने अपने एक साथी पारस निवासी सीमली और एक अन्य अज्ञात के साथ मिलकर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की और जान से मारने की नियत से उस पर देशी तमंचे से फायर कर दिया. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था.