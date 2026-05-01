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देवघर में पुलिस की सख्ती: हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, गैंग का खुलासा

देवघर: जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर नए पुलिस अधीक्षक लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं. पुलिस पदाधिकारियों को नियमित कार्रवाई और सघन गश्ती के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं.

इसी कड़ी के तहत शहर में चल रही विशेष गश्ती अभियान के दौरान पुलिस ने टावर चौक से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार युवक की पहचान साहिल श्रीवास्तव के रूप में हुई है.

आरोपी ने पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास किया

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरूवार देर शाम गश्ती के दौरान पुलिस दल ने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा, जो पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास कर रहा था. युवक की हरकतों पर संदेह होने पर जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वह भागने लगा, मगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे खदेड़कर पकड़ लिया और थाने लाकर पूछताछ की.

पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके पास मिला हथियार कुंडा थाना क्षेत्र के विजय गुप्ता नामक व्यक्ति ने दिया था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान गौरव कुमार झा उर्फ मोंटी का नाम भी सामने आया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

हथियार के बल पर आरोपी गैंग चलाते थे

पुलिस के अनुसार, यह सभी आरोपी हथियार के बल पर एक गैंग चलाते थे और शहर के दुकानदारों को डराकर उगाही करते थे. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.