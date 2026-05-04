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ऑपेरशन शिकंजा: पुलिस ने 302 बदमाशों को पहुंचाया सलाखों के पीछे, इनमें 49 वांटेड

ऑपेरशन शिकंजा के तहत गिरफ्तार बदमाशों में 33 अपराधी टॉप-10 में शामिल हैं. जबकि 16 इनामी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं.

Operation Shikanja in Jaipur
जयपुर पूर्व पुलिस आयुक्तालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 3:23 PM IST

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जयपुर: जयपुर (पूर्व) जिला पुलिस ने अप्रैल महीने में वांछित आरोपियों, वारंटी, स्थाई वारंटी और उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ अप्रैल में ऑपेरशन शिकंजा चलाया. इस अभियान के तहत 301 स्थायी वारंटों का निस्तारण कर 302 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. इनमें हत्या के मामले में एक, हत्या के प्रयास के मामले में पांच, लूट के मामले में आठ और आर्म्स एक्ट में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में 33 अपराधी टॉप-10 में शामिल हैं. वहीं, 16 इनामी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. उनका कहना है कि 1 से 30 अप्रैल तक चलाए गए इस अभियान में आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. उनके कब्जे से 3 पिस्टल, एक रिवॉल्वर, दो देसी कट्टे और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

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हत्या और हत्या के प्रयास के सात आरोपी दबोचे: उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में वीरेंद्र लोधी को और हत्या के प्रयास के मामलों में अक्षय कश्यप, अजय मीणा, दिलराज, सुरेश कश्यप और हीरादेवी को गिरफ्तार किया गया. वहीं, लूट के मामलों में गजेंद्र उर्फ जगेंद्र, भीमा गुर्जर, राज सिंह, विनोद चौधरी, विशाल उर्फ बिस्सु, शालू उर्फ साहिल, सुनील और सौहेल को गिरफ्तार किया गया है. उनका कहना है कि आर्म्स एक्ट के मामलों में राहुल घुरैया उर्फ राज को, गौरव उर्फ टोन मीणा, दिलीप कलवानी, श्योजीराम मीणा, राजू रैगर, हंसराज वर्मा और हरिशंकर उर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज किए गए हैं. उनके कब्जे से तीन पिस्टल, एक रिवॉल्वर, दो देसी कट्टे और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

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302 CRIMINALS ARRESTED
ACTION OF JAIPUR COMMISSIONERATE
16 WANTED CRIMINALS ALSO NABBED
OPERATION SHIKANJA IN JAIPUR

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