ऑपरेशन एंटीवायरस: 22 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम, मोबाइल, एटीएम कार्ड और गाड़ियां बरामद
डीग में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 30, 2025 at 9:19 AM IST
भरतपुर: डीग जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले के 6 थानों जुरहरा, कोतवाली डीग, कामां, खोह, सीकरी और कैथवाडा पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर कुल 22 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 33 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 22 फर्जी सिम कार्ड, 26 एटीएम कार्ड, फर्जी पासबुक-चेकबुक और 3 वाहन जब्त किए हैं.
ठगी करते चार ठग पकड़े: एसपी ओम प्रकाश मीना ने बताया कि थाना जुरहरा पुलिस ने नई तहसील के पास गौशाला जंगल से रात में साइबर ठगी करते चार युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपियों में वकील (29), रहमत (19), नाजिर (27) निवासी जुरहरा क्षेत्र और आरिफ (19) निवासी कुलियाना थाना कैथवाडा शामिल हैं. कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 4 फर्जी सिम कार्ड जब्त हुए.
इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन साइबर संग्राम : अलवर में पीड़ितों को 1.14 करोड़ रुपए वापस दिलाए, 6.23 करोड़ रुपए होल्ड किए
सात वांछित ठग गिरफ्तार: इसी तरह ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत डीग कोतवाली पुलिस ने 7 वांछित साइबर ठगों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी आरिफ, अब्बास, ताहिर, मुबारिक, जाफर, सैकुल उर्फ गंगा और इंसाफ, सभी भीलमका थाना डीग क्षेत्र के रहने वाले हैं.
5 आरोपी गिरफ्तार: थाना सीकरी पुलिस ने सेवल मंदिर रोड की पहाड़ी तलहटी से 5 साइबर ठगों पकड़ा है. साथ ही 1 किशोर को निरुद्ध किया है. गिरफ्तार आरोपी बिलाल (23), असरफ (33), हसाब (20), साहिल (20), आकिब (20) निवासी डीग-अलवर क्षेत्र से हैं. आरोपियों के कब्जे से कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड और थार गाड़ी (RJ 60 CB 3217) बरामद की गई. आरोपी फर्जी व्हाट्सएप, फेसबुक, ओएलएक्स अकाउंट बनाकर सस्ते सामान या इनाम के नाम पर एडवांस ठगी करते थे.
सेक्सटॉर्शन गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार: थाना कैथवाडा पुलिस ने ओलन्दा पहाड़ की तलहटी से 4 साइबर ठग राशिद (25), अब्बास (22), यूनुस (19), साजिद (20) को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 चेकबुक और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं. आरोपी सेक्सटॉर्शन (अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग) और ऑनलाइन सस्ता सामान बेचने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे.
इसे भी पढ़ें- Operation Shutter Down : सरकारी योजनाओं में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त
फोनपे एप के जरिये ठगी करने वाला गिरफ्तार: थाना कामां पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 पर दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अरमान (24) निवासी बिलंग को गिरफ्तार किया. आरोपी फोनपे एप पर फर्जी टैक्स्ट मैसेज और स्कैनर भेजकर लोगों से पैसे ठगता था. कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए गए.
फरार ठग पकड़ा: थाना खोह पुलिस ने तीन माह से फरार साइबर ठग अनीस (30) निवासी टोडा को गिरफ्तार किया. आरोपी ठगी गिरोह को फर्जी खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था. आरोपी को मामला दर्ज कर साइबर थाना डीग के हवाले किया गया. एसपी ओम प्रकाश मीना ने कहा कि ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत जिलेभर में साइबर अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई जारी है. उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल, स्कैनर या ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा न करें और संदेहास्पद गतिविधि होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें.
ठगी के तरीके: एसपी ने बताया कि पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी चोरी या फर्जी सिम से फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओएलएक्स आदि के जरिये लोगों को फंसाते थे. वे सस्ता सामान, ऑनलाइन इनाम, फ्री गिफ्ट या सहायता का झांसा देकर एडवांस रकम ट्रांसफर करवाते, फिर स्कैनर से रकम निकाल लेते थे. कुछ आरोपी सेक्सटॉर्शन और फर्जी वीडियो कॉल के जरिये लोगों को ब्लैकमेल करते थे.
इसे भी पढ़ें- पहाड़ की तलहटी में बैठकर कर रहे थे ठगी, ऐसे खुली पोल, दो दबोचे