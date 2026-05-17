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चालान काटने की जगह हेलमेट पहनाएगी UP पुलिस; इस जिले में खोला गया 'हेलमेट बैंक'

चालान काटने की जगह हेलमेट पहनाएगी UP पुलिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभिनव पहल की है. अब बिना हेलमेट सफर करने वालों का सिर्फ चालान ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए अस्थायी हेलमेट भी उपलब्ध कराया जाएगा. जिले के सीनियर अफसरों के प्रयास से जनपद में हेलमेट बैंक व्यवस्था लागू की गई है. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत ने बताया कि जनपद के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में स्थापित हेलमेट बैंकों का विधिवत उद्घाटन किया गया. इस दौरान यातायात पुलिस की टीम भी मौजूद रही. अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना है. कैसे काम करेगा ‘हेलमेट बैंक’: पुलिस द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत यदि कोई दोपहिया चालक जल्दबाजी में घर से हेलमेट लाना भूल जाता है, तो उसे तुरंत चालान करने के बजाय हेलमेट बैंक से अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए चालक को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा. चालक गंतव्य तक पहुंचने के बाद अपना स्वयं का हेलमेट पहनकर पुलिस का हेलमेट वापस जमा कर सकेगा.