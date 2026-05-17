चालान काटने की जगह हेलमेट पहनाएगी UP पुलिस; इस जिले में खोला गया 'हेलमेट बैंक'
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत ने बताया कि विभिन्न जगहों पर स्थापित हेलमेट बैंकों का विधिवत उद्घाटन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 8:21 AM IST
फिरोजाबाद: सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभिनव पहल की है. अब बिना हेलमेट सफर करने वालों का सिर्फ चालान ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए अस्थायी हेलमेट भी उपलब्ध कराया जाएगा. जिले के सीनियर अफसरों के प्रयास से जनपद में हेलमेट बैंक व्यवस्था लागू की गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश गुनावत ने बताया कि जनपद के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में स्थापित हेलमेट बैंकों का विधिवत उद्घाटन किया गया. इस दौरान यातायात पुलिस की टीम भी मौजूद रही.
अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना है.
कैसे काम करेगा ‘हेलमेट बैंक’: पुलिस द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत यदि कोई दोपहिया चालक जल्दबाजी में घर से हेलमेट लाना भूल जाता है, तो उसे तुरंत चालान करने के बजाय हेलमेट बैंक से अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा.
इसके लिए चालक को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा. चालक गंतव्य तक पहुंचने के बाद अपना स्वयं का हेलमेट पहनकर पुलिस का हेलमेट वापस जमा कर सकेगा.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगी जो अनजाने में बिना हेलमेट निकल पड़ते हैं. इससे एक ओर सड़क हादसों में सिर की गंभीर चोटों को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों में यातायात नियमों के पालन की भावना भी मजबूत होगी.
छह स्थानों पर बने हेलमेट बैंक: फिरोजाबाद पुलिस ने शुरुआती चरण में कुल 600 हेलमेट उपलब्ध कराए हैं. प्रत्येक केंद्र पर 100 हेलमेट रखे गए हैं. इनमें राजा का ताल पुलिस चौकी, थाना पचोखरा, संतजनू बाबा चौकी, पाढ़म पुलिस चौकी, कठफोरी चौकी और थाना नसीरपुर शामिलहैं.
यातायात पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि वह स्वयं भी हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें. साथ ही, यदि कोई नागरिक, सामाजिक संस्था या संगठन इस मुहिम में सहयोग करना चाहता है, तो वह हेलमेट बैंक में नए हेलमेट दान कर सकता है.
पुलिस का मानना है कि लोगों की छोटी-सी भागीदारी भी किसी की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात संस्कृति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
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