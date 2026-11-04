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मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तारी की कोशिश तेज

गिरधारी की गिरफ्तारी की कोशिश तेज ( (PHOTO- facebook rekhaaryaoffice) )

देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को आरोपित के खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अब गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है. ऐसे में उन पर गिरफ्तारी का कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है.

गिरधारी लाल साहू के खिलाफ पुलिस को मिला गैर जमानती वारंट: जानकारी के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी है. जांच के दौरान मिले अहम साक्ष्यों को आरोपित के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है.