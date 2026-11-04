मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तारी की कोशिश तेज
रेखा आर्या द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद अब उनके पति गिरधारी लाल साहू की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 12:12 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को आरोपित के खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अब गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है. ऐसे में उन पर गिरफ्तारी का कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है.
गिरधारी लाल साहू के खिलाफ पुलिस को मिला गैर जमानती वारंट: जानकारी के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी है. जांच के दौरान मिले अहम साक्ष्यों को आरोपित के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है.
गिरधारी लाल साहू को गिरफ्तार करने रवाना हुईं टीमें: बताया जा रहा है कि गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें रवाना की गई हैं. संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए. गैर जमानती वारंट जारी होने और एसआईटी को मिले नए साक्ष्यों के बाद इस मामले में गिरधारी लाल साहू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
तीन नोटिस के बाद भी बयान देने नहीं पहुंचे गिरधारी: एसआईटी टीम को लीड कर रहीं जया बलूनी ने बताया है कि-
गिरधारी लाल साहू को तीन नोटिस जारी किये गए थे. लेकिन गिरधारी लाल साहू देहरादून पुलिस के समक्ष बयान देने नहीं पहुंचे हैं. जिसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग -अलग टीमें दबिश दे रही हैं. जल्द ही गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी की जाएगी.
-जया बलूनी, हेड, एसआईटी टीम-
क्या है रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू का मामला? उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के बीच पारिवारिक और कानूनी विवाद चल रहा है. इसमें घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और जान से मारने की साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं. ये मामला अक्टूबर 2026 में तब चर्चा में आया, जब उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट थाने में अपने ही पति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई.
पूरा घटनाक्रम और मुख्य आरोप: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आरोप लगाया कि उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है. इस रिकॉर्डिंग में उनके पति किसी अन्य महिला के साथ मिलकर उनकी और उनके बच्चों की हत्या की साजिश रच रहे हैं. मंत्री ने अपनी शिकायत में दावा किया कि, गिरधारी लाल साहू ने साल 2004 में खुद को अविवाहित बताकर उनसे शादी की थी, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे.
रेखा आर्या द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में पति गिरधारी लाल साहू पर मारपीट करने, मानसिक उत्पीड़न करने, कंपनियों के निदेशक पद से फर्जी हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी से हटाने और जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए गए हैं.
मंत्री रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो साझा किया था और कहा कि वह साल 2022 से 2026 तक इस उत्पीड़न को सहती रहीं. जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो उन्हें कानूनी कदम उठाना पड़ा.
मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का पक्ष: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया. गिरधारी का दावा है कि उनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं. उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि रेखा आर्या के मंत्री बनने के बाद लगभग 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए.
एसआईटी कर रही है जांच, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू के इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. जया बलूनी इस एसआईटी को लीड कर रही हैं. मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने गिरधारी लाल साहू की प्राथमिकी को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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