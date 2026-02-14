ETV Bharat / state

अपहरण के मात्र 6 घंटे में अपहृत व्यक्ति को किया दस्तयाब, फरार हुए आरोपी

पुलिस का कहना है कि पुलिस की सक्रिय और त्वरित कार्रवाई के डर से आरोपी अपहृत व्यक्ति को छोड़कर फरार हो गए.

Policeman with kidnapped person
दस्तयाब व्यक्ति के साथ पुलिसकर्मी (Courtesy - Lalita Verma)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 7:55 PM IST

Updated : February 14, 2026 at 8:03 PM IST

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के महज 6 घंटे के भीतर अपहृत व्यक्ति को सकुशल दस्तयाब कर लिया. डीडवाना वृताधिकारी जेठूसिंह के नेतृत्व में पुलिस की 6 टीमों ने संयुक्त रूप से जिलेभर में ऑपरेशन चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

उप निरीक्षक अयूब खान पुलिस ने बताया कि अपहरण के बाद अपहृत मनोहर सिंह के भतीजे कृष्णसिंह ने डीडवाना थाने में अपहरण की रिपोर्ट दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडवाना पुलिस हरकत में आई और साइबर टीम की मदद से लोकेशन ट्रैस कर त्वरित घेराबंदी की और अपहृत व्यक्ति को सुरक्षित छुड़ा लिया गया. इस दौरान पुलिस की सक्रियता से आरोपी अपहृत व्यक्ति को छोड़कर भाग निकले.

अपहृत को छोड़ भागे अहपरणकर्ता (Courtesy - Lalita Verma)

अपहरण के इस मामले में जयपुर के सक्रिय बदमाश विष्णु उर्फ बल्लू राजपुरा, वीरू सिंह राजपुरा, साहिल सिंह सबलपुरा सहित अन्य दो अन्य के खिलाफ अपहरण का आरोप लगाया गया है. बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी विष्णु उर्फ बल्लू राजपुरा के खिलाफ पहले से ही 27 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. अपहृत मनोहर सिंह के पुत्र हरीसिंह पर अहपरण के मुख्य आरोपी की विवाहिता बहन को भगा ले जाने का आरोप है. इससे नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हरी सिंह के पिता का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब अपहरण के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

Last Updated : February 14, 2026 at 8:03 PM IST

