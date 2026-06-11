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श्रीगंगानगर में पुलिस-गैंगस्टर मुठभेड़: हार्डकोर बदमाश शकील अंसारी के पैर में लगी गोली

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि एजीटीएफ और सीआई रामविलास बिश्नोई को सूचना मिली थी कि पंजाब के लुधियाना निवासी हार्डकोर अपराधी शकील अंसारी श्रीगंगानगर में किसी बड़ी फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में पहुंच रहा है. सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी सुभाष ढिल्लो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में नाकाबंदी कर दी और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू कर दी.

श्रीगंगानगर: जिले में देर रात पुलिस और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर शकील अंसारी के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह मुठभेड़ सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ रोड स्थित नाथावाली के पास 17 एमएल क्षेत्र में हुई.

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नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई फायरिंग से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं. इसी दौरान पुलिस की गोली शकील अंसारी के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल, एक जिंदा कारतूस और चार खाली खोखे बरामद किए हैं.

मुठभेड़ में सदर थाना के कांस्टेबल कैलाश जाखड़ बाल-बाल बच गए. कार्रवाई में कांस्टेबल मनफूल, सलीम, राधेश्याम और रघुवीर सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने अहम भूमिका निभाई. पूरी कार्रवाई एएसपी दीपक शर्मा के सुपरविजन में संपन्न हुई. पुलिस के अनुसार शकील अंसारी पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में कई संगीन मामलों में वांछित रहा है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क और संभावित आपराधिक योजनाओं की जांच कर रही है. घटना के बाद जिला अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.