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दिल्ली में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, भाऊ गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, बड़ी साजिश को देने वाले थे अंजाम

दिल्ली के बाप्रोला इलाके में दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलीजेंस टीम ने भाऊ गैंग के दो शूटर को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार.

दोनों गिरफ्तार आरोपी कई दिनों से थे वांटेड-पुलिस
दोनों गिरफ्तार आरोपी कई दिनों से थे वांटेड-पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 11:04 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. दिल्ली के नजफगढ़ में बापरोला इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और 'भाऊ गैंग' के सदस्यों के बीच एक मुठभेड़ हुई. गोलीबारी के दौरान, गैंग के दो शूटरों दीपक और अतुल को पैरों में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलीजेंस टीम ने बताया कि दोनों बदमाश राजधानी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

दोनों गिरफ्तार आरोपी कई दिनों से थे वांटेड-पुलिस

दिल्ली पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दीपक और अतुल के रूप में हुई है. दीपक पर दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप है, जबकि अतुल हाल ही में गुरुग्राम में हुए कार शोरूम फायरिंग कांड में शामिल रहा है. दोनों आरोपी लंबे समय से वांछित थे और उन पर इनाम भी घोषित थें.


बदमाशों के रनहौला इलाके में आने की मिली थी गुप्त सूचना

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को इन बदमाशों के रनहौला इलाके में आने की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलीजेंस टीम ने इलाके में जाल बिछाया. जैसे ही दोनों आरोपी मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया. लेकिन बदमाशों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन दोनों बदमाशों को पैर में गोली मारकर काबू में कर लिया. मुठभेड़ के बाद दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

दोनों आरोपी कुख्यात भाऊ गैंग से जुड़े हैं
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी कुख्यात भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं. गैंग का सरगना भाऊ इस समय विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है और दिल्ली-एनसीआर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहा है.

पुलिस ने दोनों को समय रहते पकड़ कर बड़ी वारदात को टाला
फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इस मुठभेड़ को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे संभावित बड़ी वारदात टल गई.

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भाऊ गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार
POLICE GANGSTER ENCOUNTER IN DELHI

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