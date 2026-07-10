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लातेहार से बिहार के सासाराम जा रहे 27 नाबालिग रेस्क्यू, मानव तस्करी या कुछ और!

पलामूः जिला के पड़वा और नावाबाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 नाबालिगों का रेस्क्यू किया है. रेस्क्यू हुए नाबालिगों में बड़ी संख्या में लड़कियां हैं. सभी नाबालिग लातेहार जिला के मनिका के रहने वाले हैं.

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बिहार के कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है. मानव तस्करी के मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और सभी के परिजनों को भी सूचना दिया जा रहा है.

दरअसल, पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोपनीय सूचना के आलोक में एक गाड़ी से 14 जबकि नावाबाजार थाना क्षेत्र से एक गाड़ी से 13 नाबालिकों का बरामद किया. सभी को शुक्रवार की देर शाम बरामद किया गया है.

पड़वा के थाना प्रभारी अंकित कुमार ने बताया कि 14 नाबालिक का रेस्क्यू किया गया है. वहीं नावाबाजार के थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि 13 नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू के बाद नाबालिग लड़कियों को सखी वन स्टेप सेंटर जबकि लड़कों को बाल गृह भेजा जा रहा है.