मुंबई से पुलिस पहुंची गिरिडीह, साइबर ठगी का मामला
मुंबई से पुलिस साइबर अपराधी की तलाश में झारखंड के गिरिडीह पहुंची.
Published : June 28, 2026 at 11:04 PM IST
गांडेय,गिरिडीहः मुंबई में 2.47 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में वांछित आरोपी की तलाश में बेंगाबाद पहुंची ट्रॉम्बे पुलिस को निराशा हाथ लगी. पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी राजा सलीम अंसारी फरार हो गया.
स्थानीय पुलिस के सहयोग से कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला. हालांकि ट्रॉम्बे पुलिस ने आरोपी की तस्वीर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वह अधिक दिनों तक कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा और उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.
एपीके फाइल भेजकर खाता से उड़ाए 2.47 लाख रुपये
मुंबई के ट्रॉम्बे थाना से पहुंचे पुलिस अधिकारी सूरज खेतल ने बताया कि राजा सलीम अंसारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा के डोंगो गांव का रहने वाला है. उसके विरुद्ध ट्रॉम्बे थाना में 22 जनवरी 2026 को कांड संख्या 30/2026 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 3(5) तथा आईटी एक्ट-2000 की धारा 43, 66(सी) एवं 66(डी) के तहत मामला दर्ज है.
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता अणुशक्ति नगर, मुंबई-88 निवासी 61 वर्षीय जयलक्ष्मी हनुमंत दिग्पुल्ली के मोबाइल पर महानगर गैस (एमजीएनएल) की एपीके फाइल भेजी गई थी. फाइल डाउनलोड करते ही साइबर अपराधी ने उनके खाते से 2,47,367 रुपये फर्जी तरीके से निकाल लिए.
जांच में बेंगाबाद से जुड़े तार
इस मामले की जांच के दौरान साइबर ठगी का तार गिरिडीह जिला के बेंगाबाद से जुड़ा मिला. पुलिस की जांच में डोंगो निवासी राजा सलीम द्वारा इस साइबर फ्रॉड को अंजाम देने की पुष्टि हुई. जिसके बाद ट्रॉम्बे पुलिस बेंगाबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी के घर पर छापेमारी की लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो चुका था.
स्कॉर्पियो से भागा आरोपी, पीछा करने पर भी नहीं आया हाथ
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी जेएच-02 बीए-8335 नंबर की सफेद स्कॉर्पियो से भाग निकला. ट्रॉम्बे पुलिस ने वाहन का पीछा भी किया लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा. इसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिन-रात विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका.
आरोपी के फरार होने के बाद ट्रॉम्बे पुलिस ने उसके परिजनों से पूछताछ कर उसे वापस बुलाने का प्रयास किया लेकिन परिजनों ने पुलिस का सहयोग नहीं किया. इसके बाद ट्रॉम्बे पुलिस रविवार दोपहर बैरंग लौट गई. रवाना होने से पहले पुलिस अधिकारी सूरज खेतल ने कहा कि आरोपी ज्यादा दिनों तक मुंबई पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाएगा. उसकी गिरफ्तारी तक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
बेंगाबाद बनता जा रहा साइबर क्राइम का हब!
बता दें कि साइबर क्राइम के मामले में गिरिडीह का बेंगाबाद विख्यात होने लगा है. पूर्व में भी कई राज्यों की पुलिस यहां दबिश दे चुकी है, कई मामलों में पुलिस को सफलता भी मिली है और कई साइबर अपराधी पकड़े गए हैं. गिरिडीह पुलिस के द्वारा भी साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार मुहिम चलाई जा रही है और अब तक काफी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इसके बावजूद क्षेत्र से साइबर क्राइम की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है. ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम के नेटवर्क को ध्वस्त करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है.
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