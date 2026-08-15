अमेठी में दो सगे भाइयों को पुलिस ने 4 घंटे में ढूंढ निकाला, स्कूल से घर जाते समय हुए थे लापता
पुलिस टीम ने चार घंटे के अंदर दोनों सगे भाइयों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 7:33 PM IST
अमेठी : स्कूल से छुट्टी के बाद घर के लिए निकले दो सगे नाबालिग भाई लापता हो गए. बच्चों के गायब होने की खबर से परिजनों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत तलाश तेज कर दी. पुलिस टीम ने महज चार घंटे में दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया. बच्चों के सकुशल बरामद होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने शनिवार को बताया, मामला शुक्रवार का है. शिवरतन गंज थाना क्षेत्र के गोडखरा मजरे सतगंवा निवासी चन्द्रकेश पुत्र सूरजपाल ने लिखित तहरीर देकर बताया कि उनके दो नाबालिग नाती राजकीय विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमरौता पढ़ने गये थे. अवकाश होने के बाद विद्यालय से घर वापस नहीं आए. थाने की पुलिस ने तत्काल प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया. पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए टीमें लगाईं.
मामला दो नाबालिग सगे भाइयों के गायब होने का था, लिहाजा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. स्कूल से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया. फुटेज निकलवाकर बच्चों के फोटो से मिलान करने का काम शुरू किया. उधर दूसरी टीम बच्चों की फोटो दिखा कर राहगीरों वा स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाने में लगी रही.
पुलिस टीम ने चार घंटे के अंदर दोनों सगे भाइयों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया. दोनों बच्चों की बरामदगी के बाद पुलिस आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए को दोनों सगे भाइयों उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. परिजनों द्वारा अमेठी पुलिस के त्वरित एवं सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया.
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