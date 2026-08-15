ETV Bharat / state

अमेठी में दो सगे भाइयों को पुलिस ने 4 घंटे में ढूंढ निकाला, स्कूल से घर जाते समय हुए थे लापता

अमेठी : स्कूल से छुट्टी के बाद घर के लिए निकले दो सगे नाबालिग भाई लापता हो गए. बच्चों के गायब होने की खबर से परिजनों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत तलाश तेज कर दी. पुलिस टीम ने महज चार घंटे में दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया. बच्चों के सकुशल बरामद होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. ने शनिवार को बताया, मामला शुक्रवार का है. शिवरतन गंज थाना क्षेत्र के गोडखरा मजरे सतगंवा निवासी चन्द्रकेश पुत्र सूरजपाल ने लिखित तहरीर देकर बताया कि उनके दो नाबालिग नाती राजकीय विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमरौता पढ़ने गये थे. अवकाश होने के बाद विद्यालय से घर वापस नहीं आए. थाने की पुलिस ने तत्काल प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया. पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लेते हुए टीमें लगाईं.

मामला दो नाबालिग सगे भाइयों के गायब होने का था, लिहाजा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. स्कूल से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया. फुटेज निकलवाकर बच्चों के फोटो से मिलान करने का काम शुरू किया. उधर दूसरी टीम बच्चों की फोटो दिखा कर राहगीरों वा स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाने में लगी रही.