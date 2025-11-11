पिथौरागढ़ में होटल के पास जंगल में मिला युवक का शव, लोग कर रहे तरह-तरह की चर्चा, पुलिस कर रही है जांच
पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र स्थित एक होटल के ठीक नीचे करीब 100 मीटर दूर पुनेड़ी के जंगल में पुलिस को शव पड़ा मिला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2025 at 7:59 AM IST
पिथौरागढ़: जिले के चंडाक में जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सोमवार देर शाम पुलिस ने रेस्क्यू कर शव जंगल से निकाला. शव के चेहरे पर चोट के निशान भी हैं. शव मिलने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. कोई इसे हत्या से जोड़ रहा है, तो कोई कुछ और कहानी बता रहा है. फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
पुनेड़ी के जंगल में मिला युवक का शव: पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र स्थित एक होटल के ठीक नीचे करीब 100 मीटर दूर पुनेड़ी के जंगल में पुलिस को शव पड़ा होने की सूचना मिली. प्रभारी कोतवाल मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. शव एक पुरुष का होना सामने आया. बाद में पुलिस टीम ने रस्सियों के सहारे कड़ी मशक्कत कर किसी तरह शव जंगल से सड़क तक पहुंचाया. शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है.
शव की नहीं हो सकी शिनाख्त: पुलिस के मुताबिक मृत मिले युवक की उम्र 35 से 40 वर्ष के करीब हो सकती है. शव भी तीन से चार दिन पुराना होने की आशंका है. इधर प्रभारी कोतवाल मदन सिंह बिष्ट का कहना है कि-
पुनेड़ी के जंगल में युवक का शव मिला है. शव का पोस्टमार्टम करने के बाद मौत का कारण पता चल सकेगा. मामले की जांच प्रकिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी सामने आएगी. शव की शिनाख्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.
-मदन सिंह बिष्ट, प्रभारी कोतवाल-
2 नवंबर को प्रदीप दरियाल का शव भी मिला था: गौरतलब है कि पिथौरागढ़ में शव मिलने की ये कोई पहली घटना नहीं है. 2 नवंबर को पिथौरागढ़ के एक टैक्सी चालक प्रदीप दरियाल का शव भी काली नदी के किनारे मिला था. प्रदीप सवारियां लेने हल्द्वानी से धारचूला को चले थे. इस दौरान वो लापता हो गए थे. उनकी स्कॉर्पियो बलुवाकोट के पास काली नदी किनारे दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली थी. लापता होने के 28 दिन बाद प्रदीप दरियाल का शव जहां कार मिली थी उससे करीब 40 किलोमीटर दूर काली नदी के किनारे मिला था.
ये भी पढ़ें: 28 दिन बाद काली नदी के किनारे मिला था प्रदीप दरियाल का शव, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम