पिथौरागढ़ में होटल के पास जंगल में मिला युवक का शव, लोग कर रहे तरह-तरह की चर्चा, पुलिस कर रही है जांच

पिथौरागढ़: जिले के चंडाक में जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सोमवार देर शाम पुलिस ने रेस्क्यू कर शव जंगल से निकाला. शव के चेहरे पर चोट के निशान भी हैं. शव मिलने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. कोई इसे हत्या से जोड़ रहा है, तो कोई कुछ और कहानी बता रहा है. फिलहाल मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुनेड़ी के जंगल में मिला युवक का शव: पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र स्थित एक होटल के ठीक नीचे करीब 100 मीटर दूर पुनेड़ी के जंगल में पुलिस को शव पड़ा होने की सूचना मिली. प्रभारी कोतवाल मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. शव एक पुरुष का होना सामने आया. बाद में पुलिस टीम ने रस्सियों के सहारे कड़ी मशक्कत कर किसी तरह शव जंगल से सड़क तक पहुंचाया. शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है.

शव की नहीं हो सकी शिनाख्त: पुलिस के मुताबिक मृत मिले युवक की उम्र 35 से 40 वर्ष के करीब हो सकती है. शव भी तीन से चार दिन पुराना होने की आशंका है. इधर प्रभारी कोतवाल मदन सिंह बिष्ट का कहना है कि-