धनबाद में पुलिया के नीचे मिला 3 दिनों से लापता शख्स का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कालाडीह पुलिया के नीचे एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की पहचान झरिया थाना क्षेत्र के भगतडीह परसाटांड़ के रहने वाले 50 वर्षीय सुबोध कुमार सिन्हा के रूप में हुई है, वह ट्रक लोडिंग का काम करता था. इधर, मृतक के परिजन इस घटना को सामान्य मृत्यु नहीं मानकर बल्कि हत्या की बात कह रहे हैं.

लापता होने से पहले पत्नी से हुई थी बातचीत

मृतक के भाई प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि हर दिन सुबोध, गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कौवाबांध स्थित ब्लैक डायमंड हार्ड कोक भट्ठा में ट्रक लोडिंग के लिए जाया करता था. 22 दिसंबर की सुबह 7 बजे वह घर से भट्ठा जाने की कहकर निकला था. शाम 5 बजे लोडिंग का काम खत्म कर वह भट्ठा से निकला था. भट्ठा के पास में ही स्थित एक साइबर कैफे में प्रिंटआउट निकालने के लिए भी वह गया था. शाम करीब साढ़े पांच बजे पत्नी से सुबोध से बातचीत भी हुई लेकिन उसके बाद सुबोध कुमार का फोन स्विच ऑफ बताने लगा.