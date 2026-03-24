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फिल्मी कहानी की तरह 8 साल पहले मां से बिछड़े थे दो बेटे, ऑपरेशन स्माइल ने बेटे को मां से मिलाया, छलके आंसू

हरिद्वार: एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हरिद्वार ने आठ साल पहले बिछड़े बेटे को खोजकर मां से मिला दिया. बेटे को पाकर मां के आंसू छलक उठे. पिता की डांट से नाराज होकर दोनों बच्चे घर से बिना बताए भाग गए थे. एक बच्चे को तो टीम ने परिजनों से मिला दिया और अब मां ने अपने दूसरे बेटे को भी मिलाने की गुहार लगाई है. साथ ही मां ने टीम का आभार व्यक्त किया. जिस तरह से बेटा अपनी मां से मिला है, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

सोमवार का दिन आठ वर्ष से अपने दो गुमशुदा बेटों से मिलने की आस में दर दर विभिन्न राज्यों भटक रही मां के लिए खुशियों को लेकर आया. बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला उस दिन को जब भी याद करती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. आठ साल पहले अपने पिता के डांटने से नाराज होकर 6 और 4 साल का बेटा घर से भाग गए थे और फिर कभी वापिस नहीं आए.

दोनों बच्चों की तलाश में पति पत्नी दर दर भटक रहे थे. जैसे जैसे जानकारी मिली विभिन्न शहरों विभिन्न राज्यों में हाथों में दोनों बालकों की फोटो लेकर सफर पर निकल पड़े. स्थानीय पुलिस थाने फरीदपुर बरेली में भी गुमशुदा बालकों की सूचना दी गई, पर कोई विशेष सफलता नहीं मिली. हर सुबह एक नई यात्रा, तलाश और उम्मीद से भरी होती थी, जो सांझ होते होते कही धूमिल हो जाती थी. यह सफर तब पूर्ण हुआ जब हरिद्वार की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने ऑपरेशन स्माइल के तहत बीती 16 मार्च को तीन बालकों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर प्लेट फार्म नंबर 5 पर खड़ी बांद्रा एक्सप्रेस से रेस्क्यू किया. तीनों बालकों की काउंसलिंग की गई तो पता चला कि उन बालकों में से एक किशोर वो भी है.