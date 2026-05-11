ETV Bharat / state

शराब तस्करों के नेटवर्क का सॉफ्ट टारगेट है पलामू रेंज, कार्रवाई के लिए तस्करों की सूची हो रही तैयार!

शराब तस्करी के नेटवर्क को तबाह करने के लिए पलामू डीआईजी ने एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है.

Police formulated major plan to take action against illegal liquor smugglers in Palamu
पलामू जिला समाहरणालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 8:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः झारखंड में इंटरस्टेट शराब तस्करी का नेटवर्क फैला हुआ है. इस नेटवर्क का सॉफ्ट टारगेट पलामू रेंज है. पलामू के रास्ते शराब के तस्कर बिहार में अवैध शराब और अवैध स्प्रिट को भेज रहे हैं.

पुलिस एवं उत्पाद विभाग की कार्रवाई से इस नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है जबकि कई खुलासे भी हुए हैं. शराब तस्करों का नेटवर्क प्रत्येक छह से सात महीनों में अपने तरीकों को बदल रहा है. शराब तस्करी का नेटवर्क महिलाओं का भी इस्तेमाल कर रही है और रूट को भी बदल रहा है.

जानकारी देते पलामू डीआईजी (ETV Bharat)

पलामू रेंज के अंतर्गत आने वाले पलामू, गढ़वा एवं लातेहार का इलाका बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है. पलामू का इलाका बिहार से सटा हुआ है और तस्कर इसका फायदा उठाना चाहते हैं.

शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, पलामू रेंज के तीनों जिले इंटरस्टेट से सटे हुए है. बिहार में शराबबंदी भी लागू है, तस्करी संबंधित कई सूचना भी मिलती है और सूचना पर कार्रवाई भी हुई है. मामले में स्पष्ट निर्देश दिया गया है इस तरह के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. खेप कहां से आ रही है और किस रूट इस्तेमाल हो रहा या डंप के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई किया जाना है. जो भी इस तरह धंधे में शामिल रहे हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है और जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान किसी भी स्तर से कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. थाना पर भी कार्रवाई की जाएगी. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

पलामू में डंप होता है अवैध स्प्रिट और अवैध शराब

दरअसल, पुलिस एवं उत्पाद विभाग की कार्रवाई में पहले भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पलामू में तस्कर स्प्रिट और अवैध शराब को डंप करते हैं. बाद में इसके लेबल को बदल जाता है और बिहार में इसे खपाया पाया जाता है. स्प्रिट को 40-40 लीटर के गैलन में रखा जाता है और तस्कर सही समय के इंतजार करते हैं, बिहार के इलाके में भेज देते हैं.

इस डंप के लिए तस्कर सीमावर्ती इलाके में खाली घर, पुराने घर या किराए का मकान का इस्तेमाल करते हैं. बड़े ही गोपनीय तरीके से अवैध शराब और स्प्रिट को जमा किया जाता है ताकि आसपास के इलाके के लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल सके.

तस्कर चोरी की गाड़ी और लड़कियों का कर रहे इस्तेमाल

अवैध शराब की तस्करी में चोरी की गाड़ी और लड़कियों का भी इस्तेमाल हो रहा है. पुलिस ने अब तक जितनी भी गाड़ी को पकड़ा है अधिकतर गाड़ी चोरी की है. जबकि शराब तस्करों का नेटवर्क लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहा है. पलामू पुलिस ने साल 2023-24 में वाहन चोर गिरोह को पकड़ा था. जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी कि पिकअप, बाइक और छोटी गाड़ियों को शराब माफिया चोरी करवा रहे है ताकि पकड़े जाने पर वास्तविक तस्कर की पहचान नहीं हो पाए. बड़ी गाड़ी की जगह तस्कर छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि गाडियों में महिलाओं को बिठाया जा रहा है ताकि पुलिस को शक नही हो सके.

केस स्टडी- 01

दिसंबर 2025 में पलामू के पांकी के इलाके से अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी. इस दौरान खुलासा हुआ था कि फैक्ट्री से निकलने वाले शराब की तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है. महिलाओं को कार में बिठाया जा रहा था ताकि पुलिस फैमिली कार समझ नहीं रोक सके.

केस स्टडी- 02

मार्च 2025 में पलामू के नौडीहा बाजार में 22 हजार लीटर अवैध स्प्रिट पकड़ी गयी. इस कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ था कि बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के इलाके के तस्कर शामिल हैं. स्प्रिट को नवनिर्मित घर में रखा गया था और मकान मालिक को लालच दिया गया था. साथ ही उसे हर महीने पैसे दिए जा रहे थे.

केस स्टडी- 03

26 अप्रैल को पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से 840 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया था. छह तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान खुलासा हुआ कि शराब की खेप को तस्कर स्कॉट कर रहे थे. स्कॉट करने वाले गाड़ियों को जब्त किया गया था.

तस्करों की तैयार की जा रही सूची!

पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बड़ी योजना तैयार की है. पुलिस पिछले 10 वर्षों में शराब के तस्करी के जुड़े मुकदमों को खंगाल रही है. इसमें शामिल नामों को सत्यापित किया जा रहा है. सीमावर्ती इलाके के थानेदारों को टास्क दिए गए है और निगरानी को बढ़ाया गया है.

शराब तस्करों के रूट को फिर से चिन्हित किया जा रहा है. नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नही करने वाले और तस्करी पकड़े जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इंटरस्टेट बॉर्डर पर निगरानी को बढ़ाया गया है. इंटरस्टेट चेकपोस्ट भी बनाया गया है.

इसे भी पढ़ें- पलामू पुलिस के हत्थे चढ़े बिहार के छह शराब तस्कर, 840 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त

इसे भी पढ़ें- बंद घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री, गांव-देहात से लेकर बिहार तक खपाई जा रही थी ब्रांडेड बोतलें

इसे भी पढ़ें- रांची में पिकअप वैन से 1000 पेटी नकली शराब बरामद, बाजार में खपाने की थी तैयारी

TAGGED:

POLICE ACTION ON LIQUOR SMUGGLING
ILLEGAL LIQUOR SMUGGLERS
इंटरस्टेट शराब तस्करी का नेटवर्क
PALAMU DIG KISHORE KAUSHAL
ACTION ON ILLEGAL LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.