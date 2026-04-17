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मिर्जापुर : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से जबरन हटाया

टोल प्लाजा के विरोध में धरने पर बैठे थे कांग्रेसी, समर्थन में पहुंचे सपा नेता सतीश मिश्रा के साथ पुलिस-प्रशासन की हुई नोकझोंक

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मिर्जापुर : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से जबरन हटाया (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 17, 2026 at 10:51 AM IST

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मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को 10वें दिन पुलिस-प्रशासन ने गुरुवार देर रात कलेक्ट्रेट परिसर से जबरन हटा दिया. इस पर नाराज कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर बैठ गए तो वहां से जबरदस्ती उठाकर अपने साथ थाने ले गई. इस दौरान कांग्रेसियों के समर्थन में पहुंचे सपा नेता सतीश मिश्रा के साथ भी पुलिस-प्रशासन की जमकर नोकझोंक हुई.

मिर्जापुर : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से जबरन हटाया (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार पटेल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था. प्रदर्शन के दसवें दिन देर रात भारी संख्या में पहुंची पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को पहले कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाल दिया. उसके बाद जब कांग्रेसी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर बैठ गए तो यहां से जबरन उठाकर गाड़ी में बैठा कर थाने ले गई. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हटाए जाने की जानकारी मिलते ही सपा नेता सतीश मिश्रा मौके पर पहुंचे, जहां उनकी सदर एसडीएम गुलाब चंद्र और सीओ विवेक जावला के साथ जमकर नोकझोंक हो गई. नोकझोंक इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मी धक्का देकर सपा नेता सतीश मिश्रा को ले जाते नजर आए.

इस मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन

दरअसल, अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा हटाने और 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को पास दिए जाने की मांग लेकर कांग्रेसी अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन कलेक्ट परिसर में कर रहे थे. इस धरना-प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया था. अनशन पर बैठे कांग्रेसियों का कहना था कि अवैध वसूली से परेशान और स्थानीय लोगों को टोल में छूट न मिलने को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं.

तानाशाही रवैया अपना रहा जिला प्रशासन

कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगवती प्रसाद चौधरी ने बताया कि हमारा धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण से चल रहा था. प्रशासन हमारी बात नहीं मान रही थी, इस पर हमने कहा कि जो समय लेना हो ले लिया जाए, लेकिन हमारी बात सुनी जाए, लेकिन हमारी बात न सुनकर तानाशाही रवैया अपनाकर जिला प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन हटा रही है.

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