ETV Bharat / state

मिर्जापुर : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से जबरन हटाया

मिर्जापुर : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से जबरन हटाया ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को 10वें दिन पुलिस-प्रशासन ने गुरुवार देर रात कलेक्ट्रेट परिसर से जबरन हटा दिया. इस पर नाराज कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर बैठ गए तो वहां से जबरदस्ती उठाकर अपने साथ थाने ले गई. इस दौरान कांग्रेसियों के समर्थन में पहुंचे सपा नेता सतीश मिश्रा के साथ भी पुलिस-प्रशासन की जमकर नोकझोंक हुई.

मिर्जापुर : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस ने कलेक्ट्रेट से जबरन हटाया (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार पटेल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था. प्रदर्शन के दसवें दिन देर रात भारी संख्या में पहुंची पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को पहले कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाल दिया. उसके बाद जब कांग्रेसी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर बैठ गए तो यहां से जबरन उठाकर गाड़ी में बैठा कर थाने ले गई. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हटाए जाने की जानकारी मिलते ही सपा नेता सतीश मिश्रा मौके पर पहुंचे, जहां उनकी सदर एसडीएम गुलाब चंद्र और सीओ विवेक जावला के साथ जमकर नोकझोंक हो गई. नोकझोंक इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मी धक्का देकर सपा नेता सतीश मिश्रा को ले जाते नजर आए.

इस मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन