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झारखंड के चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बोरिया बिस्तर छोड़ भागे नक्सली

झारखंड के चाईबासा में पुलिस बलों का नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गया है. मौके से साजो सामान छोड़कर नक्सली फरार हो गए.

NAXALITE ENCOUNTER JHARKHAND
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 1:51 PM IST

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रांची: चाईबासा में मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे सुरक्षबलों और नक्सलियों के बीच सोनुवा के जंगल मे हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों के हताहत होने की सूचना है.

सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़

झारखंड में नक्सलियों के आखिरी किले को ध्वस्त करने के लिए अभियान लगातार जारी है. इसी बीच मंगलवार को सर्च अभियान में निकले सुरक्षाबलों का सोनुवा के केडबीर जंगल में नक्सलियों से आमना-सामना हो गया. पुलिस पार्टी को देख कर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसका सुरक्षबलों ने मुंहतोड़ जबाब दिया. पुलिस को अपने ऊपर भारी पड़ता देख नक्सली अपना साजो सामान छोड़ कर जंगल की तरफ फरार हो गए.

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस और नक्सलियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है. मौके से नक्सलियों के द्वारा जमा किए गए रोज मर्रा के कई वस्तुएं बरामद की गई हैं. फिलहाल इलाके में सुरक्षाबलों का सर्च अभियान जारी है.

कोबरा 209 बटालियन के साथ मुठभेड़

बता दें कि सारंडा सहित पूरे चाईबासा में जहां-जहां नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना मिल रही है, वहां-वहां बड़ा अभियान शुरू किया गया है. इसी क्रम में कोबरा 209 बटालियन के जवान सोनुवा और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सर्च अभियान चला रहे थे. घने जंगलों के बीच ही नक्सलियों का छोटा दस्ता ठहरा हुआ था.

कोबरा के जवान जब उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगे, तब नक्सलियों के संतरी ने अपने साथियों को आगाह कर दिया. जिसके बाद नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई. फिलहाल इस एनकाउंटर में कोई नक्सली मारा गया है या नही इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान जारी है.

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चाईबासा में मुठभेड़
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