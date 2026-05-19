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झारखंड के चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बोरिया बिस्तर छोड़ भागे नक्सली

रांची: चाईबासा में मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे सुरक्षबलों और नक्सलियों के बीच सोनुवा के जंगल मे हुई मुठभेड़ में कई नक्सलियों के हताहत होने की सूचना है.

सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़

झारखंड में नक्सलियों के आखिरी किले को ध्वस्त करने के लिए अभियान लगातार जारी है. इसी बीच मंगलवार को सर्च अभियान में निकले सुरक्षाबलों का सोनुवा के केडबीर जंगल में नक्सलियों से आमना-सामना हो गया. पुलिस पार्टी को देख कर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसका सुरक्षबलों ने मुंहतोड़ जबाब दिया. पुलिस को अपने ऊपर भारी पड़ता देख नक्सली अपना साजो सामान छोड़ कर जंगल की तरफ फरार हो गए.

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस और नक्सलियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है. मौके से नक्सलियों के द्वारा जमा किए गए रोज मर्रा के कई वस्तुएं बरामद की गई हैं. फिलहाल इलाके में सुरक्षाबलों का सर्च अभियान जारी है.

कोबरा 209 बटालियन के साथ मुठभेड़