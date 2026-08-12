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JPSC धरनास्थल पर देर रात पुलिस पहुंचने पर सियासत गरम, BJP का आरोप- छात्रों को हटाकर आंदोलन दबाने की कोशिश

रांची में देर रात पुलिस अधिकारी दल बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे. इसे लेकर बीजेपी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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देर रात आंदोलन स्थल पहुंचे पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 10:31 AM IST

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रांची: JPSC-JSSC रिफॉर्म समेत विभिन्न मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस-प्रशासन के पहुंचने से विवाद खड़ा हो गया. रात में अधिकारियों के पहुंचने, छात्रों से बातचीत और कुछ लोगों की पहचान की जांच को लेकर देर रात तक आंदोलन स्थल पर सियासी गतिविधियां भी तेज हो गईं.

भाजपा नेताओं ने जहां पुलिस पर आंदोलन को कमजोर करने और छात्रों को हटाने का आरोप लगाया, वहीं प्रशासन ने कहा कि किसी को हिरासत में लेने के लिए टीम नहीं पहुंची थी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और कुछ संदिग्ध बाहरी तत्वों की पहचान की पड़ताल के लिए अधिकारी वहां पहुंचे थे.

देर रात पुलिस पहुंचने पर सियासत गरम (Etv Bharat)

अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की: छात्र नेता

घटनाक्रम की शुरुआत रात में पुलिस-प्रशासन की टीम के आंदोलन स्थल पहुंचने से हुई. छात्र नेता पीयूष कुमार के मुताबिक SSP, DSP और DM समेत अधिकारी स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्रों और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से बातचीत की. पीयूष का कहना है कि अधिकारियों ने भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की. अधिकारियों ने CGL के छात्रों से भी बातचीत की.

आंदोलन स्थल से हटाने के आरोप पर छात्र की प्रतिक्रिया

पीयूष कुमार ने दावा किया कि छात्रों को आधिकारिक तौर पर आंदोलन स्थल छोड़ने के लिए नहीं कहा गया. हालांकि, उनके मुताबिक अधिकारियों ने कोर कमेटी के सदस्यों से बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा कि वे केवल छात्रों से बात करेंगे. इसको लेकर आंदोलनकारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही. इसी दौरान पुलिस की ओर से आंदोलन स्थल पर मौजूद कुछ लोगों की पहचान की भी कोशिश की गई.

प्रशासन की नजर इस बात पर थी कि आंदोलन के बीच कोई बाहरी व्यक्ति या असामाजिक तत्व तो मौजूद नहीं है. इसी क्रम में भीड़ में आजमगढ़ का एक युवक भी मिला, जो मास्क लगाकर घूम रहा था. पुलिस ने उससे पूछताछ की और यह जानने की कोशिश की कि वह कहां से आया है और आंदोलन स्थल पर उसकी मौजूदगी का कारण क्या है.

Police force late night reached at JPSC student protest site
आंदोलन स्थल पर पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)

सिटी एसपी पारस राणा का बयान

सिटी एसपी पारस राणा ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि पुलिस किसी को हिरासत में लेने नहीं पहुंची थी. उनके मुताबिक, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वीडियो वायरल करने के लिए वहां पहुंचे थे और प्रशासन के पहुंचने के बाद यह अफवाह फैलाई गई कि पुलिस छात्रों को हिरासत में लेने आई है. सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस कुछ लोगों की पहचान की पुष्टि करने और छात्रों से बातचीत करने पहुंची थी.

सिटी एसपी ने यह भी कहा कि आंदोलन की कोर कमेटी के सदस्यों ने खुद प्रशासन को बताया था कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी सूचना के बाद पुलिस यह देखने पहुंची थी कि रात के समय आंदोलन स्थल पर कोई बाहरी तत्व मौजूद तो नहीं है. पुलिस का कहना था कि मकसद छात्रों को हटाना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की पहचान करना था जो आंदोलन के नाम पर स्थिति को बिगाड़ सकते हैं. देर रात ही इस घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग ले लिया.

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आंदोलन स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी और छात्र (ETV BHARAT)

छात्रों को हटाने के लिए पहुंची थी पुलिस: बीजेपी

भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी आंदोलन स्थल पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों को जबरन हटाने और उन पर दबाव बनाने पहुंचा था. उन्होंने कहा कि रात में छात्रों को इस तरह हटाने की कोशिश करना किसी भी आंदोलन के साथ उचित व्यवहार नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी आंदोलन स्थल पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि रात में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच सिटी SP, SSP और DC समेत अधिकारी पहुंचे और छात्रों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा रद्द करने को समाधान बता रही है, जबकि छात्रों की मुख्य मांग परीक्षा से जुड़े पूरे मामले की जांच है. बाबूलाल मरांडी ने JPSC मामले में CBI जांच की मांग दोहराई और सरकार से पूछा कि वह CBI जांच से क्यों बच रही है.

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आंदोलन स्थल पर मौजूद भाजपा नेता (ETV BHARAT)

पुलिस पर लगे आरोपों पर डीसी का बयान

वहीं, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि अधिकारी यह देखने पहुंचे थे कि आंदोलन कर रहे छात्रों को किसी तरह की कमी या परेशानी तो नहीं हो रही है. उन्होंने बताया कि दो छात्र भूख हड़ताल पर हैं. प्रशासन ने उनसे आंदोलन जारी रखते हुए भी भोजन करने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है.

डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन बातचीत के लिए तैयार है और छात्रों को व्यावहारिक एवं लागू किए जा सकने वाले अगले कदम की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है. डीसी ने यह भी बताया कि घटनाक्रम के दौरान 14 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए. उनके अनुसार, एक पुलिसकर्मी को बचाने और दूसरे पुलिसकर्मी पर पत्थर फेंके जाने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा.

आंदोलन का अगला रुख

इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन और आंदोलनकारियों के दावों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है. छात्रों का कहना है कि देर रात अधिकारियों ने भूख हड़ताल खत्म करने को कहा और कोर कमेटी से बातचीत नहीं की गई. प्रशासन का कहना है कि किसी को हिरासत में लेने की कार्रवाई नहीं थी और रात में पहुंचने का कारण सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बाहरी और असामाजिक तत्वों की पहचान करना था.

वहीं, भाजपा ने इसे छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश बताते हुए सरकार पर हमला बोला है. JPSC-JSSC रिफॉर्म और अन्य मांगों को लेकर जारी आंदोलन के बीच आधी रात का यह घटनाक्रम अब आंदोलन के अगले रुख को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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