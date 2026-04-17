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बाबा धाम मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, बढ़ाई गई जवानों की संख्या, लेकिन क्या यह काफी है?

देवघर: पिछले महीने देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पाकिस्तानी नोट मिलने से प्रशासन हरकत में आ गया है. बाबा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है. मंदिर के तीनों गेट पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है. मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की जांच भी की जा रही है. लेकिन भीड़ के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों की कमी अब भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंडा धर्म रक्षणीय सभा के महामंत्री निर्मल झा बताते हैं कि पहले के अनुसार, वर्तमान में सुरक्षा कर्मियों की संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन अभी भी कई जगहों पर सुरक्षा में चूक देखी जा सकती है. उन्होंने बताया कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती रहती है, ऐसे में पुलिसबल की संख्या भीड़ की तुलना में काफी कम पड़ जाती है. इसीलिए सुरक्षाकर्मी मंदिर के भीड़ प्रबंधन को सुचारू रखने में व्यस्त रहते हैं. मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निजी वॉलंटियर्स रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़ के दौरान प्रत्येक श्रद्धालुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके.

बाबा धाम मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त (Etv Bharat)

स्पेशल डेडीकेटेड फोर्स तैनात

मंदिर की दान पेटी में पाकिस्तानी नोट मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सौरभ बताते हैं कि मंदिर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल डेडीकेटेड फोर्स तैनात की गई है. मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच मेटल डिटेक्टर से की जा रही है. वहीं जगह-जगह पर कैमरे भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि मंदिर के कोने-कोने पर निगरानी रखी जा सके. वर्तमान में मंदिर परिसर में 80 पुलिस के जवान और पदाधिकारी तैनात रहते हैं. जरूरत पड़ने पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई भी जाती है.

एसपी ने बताया कि सिर्फ जमीन पर से ही नहीं बल्कि ऊंचाई से भी पुलिस मंदिर पर अपनी निगरानी बनाकर रख रही है. मंदिर के पास बनाए गए फुट ओवर ब्रिज पर पुलिस की एक टीम तैनात रहती है और आने जाने वाले लोगों पर निगरानी बनाकर रखती है.

बनाए जा रहे हैं क्लॉक रूम