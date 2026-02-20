निकाय चुनाव: पलामू में पुलिस बल की तैनाती का प्लान तैयार, डीआईजी बोले- भयमुक्त माहौल में होगा चुनाव
निकाय चुनाव को लेकर पलामू पुलिस पूरी तरह तैयार है. यहां के मतदान केंद्रों को तीन श्रेणी में बांटा गया है.
Published : February 20, 2026 at 2:17 PM IST
पलामू: झारखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होनी है. इसे लेकर पलामू पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है. कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है एवं सर्च ऑपरेशन किया गया है. पलामू में पांच, गढ़वा में तीन और लातेहार में एक क्षेत्र में चुनाव हो रहा है. झारखंड में सबसे अधिक पलामू जिले में पांच क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है, जिसमें मेदिनीनगर नगर निगम सबसे बड़ा क्षेत्र है.
पलामू में अकेले 246 मतदान केंद्र है. तीनों जिले को नक्सल इलाका माना जाता रहा है, लेकिन यह शहरी क्षेत्र का चुनाव है. वोटिंग को लेकर मतदान केंद्रों को अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है एवं पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ पेट्रोलिंग टीम एवं क्यूआरटी को भी लगाया गया है.
पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि तीनों जिले के पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है. मतदान केंद्रों पर पुलिस बल के अलावा पेट्रोलिंग पार्टी को भी तैनात किया जा रहा है. मतदान केंद्रों को सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव एवं सामान्य श्रेणी में बांटा गया है. इसी के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती का भी प्लान तैयार किया गया है. जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां अलग से पेट्रोलिंग पार्टी को भी तैनात किया जा रहा है, ताकि भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके.
डीआईजी ने बताया कि वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र पर भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए है. चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी गैर कानूनी सामग्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है. अवैध हथियार एवं अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने निगरानी बढ़ाई है और कार्रवाई भी की है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के थाना प्रभारी को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए है. डीआईजी ने कहा कि पुलिस की अपील है कि लोग भयमुक्त होकर मतदान करें. किसी भी तरह की समस्या होने पर लोग पुलिस से संपर्क करें और जानकारी दें.
