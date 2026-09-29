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समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम के ऐलान के बाद भारी पुलिस बल तैनात, वायरल पोस्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट!

पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : जिले में एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर 5 थानों की पुलिस, 100 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएसी (PAC) बल को तैनात कर दिया गया है. केसरगंज मंडी के दोनों मुख्य गेटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और स्थानीय लोगों को केवल उनकी आईडी (पहचान पत्र) देखने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है.