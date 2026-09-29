समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम के ऐलान के बाद भारी पुलिस बल तैनात, वायरल पोस्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट!
सीओ कैंट संजय गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 6:23 PM IST
मेरठ : जिले में एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है. सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर 5 थानों की पुलिस, 100 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएसी (PAC) बल को तैनात कर दिया गया है. केसरगंज मंडी के दोनों मुख्य गेटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और स्थानीय लोगों को केवल उनकी आईडी (पहचान पत्र) देखने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है.
सीओ कैंट संजय गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पोस्ट में एक विशिष्ट स्थल के सामने कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई थी. उसके दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है. आम नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर या अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें. माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
बता दें कि केसरगंज मंडी स्थित समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल की ऊपरी मंजिल पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर 10 सितंबर को व्यापारियों ने आपत्ति जताई. एक एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन बंसल के नेतृत्व में विरोध जताने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया था. एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मिलकर निर्माण की निष्पक्ष जांच की मांग रखी थी. वहीं, हिंदू दल के नेता की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था.
एसोसिएशन के महामंत्री नरेंद्र गोयल व ईश्वर चंद कंसल ने आरोप लगाया कि मंडी के पुराने पल्लेदारों के लिए बनी समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलकर अवैध रूप से बड़ा निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बाहर के लोग आकर माहौल खराब कर रहे हैं.
बाइक मैकेनिक कनिक ने बताया कि वह फाजलपुर से हर रोज की तरह मंडी के सामने अपनी बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोलने आये थे. पुलिस की सख्त नाकेबंदी और दुकानें बंद कराए जाने के कारण बैरंग वापस लौटना पड़ा.
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