जसीडीह स्टेशन पर बाल तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम, 20 नाबालिग का रेस्क्यू
देवघर में जसीडीह रेलवे स्टेशन से बीस नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 8:23 PM IST
देवघर: जिला में रेलवे पुलिस की सतर्कता से बाल तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. जसीडीह रेलवे स्टेशन पर 20 नाबालिग बच्चों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है. बच्चों को ट्रेन के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाकर उनसे बाल श्रम कराने की योजना थी.
मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 12376, ताम्बरम एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से इन बच्चों को दूसरे स्थानों पर ले जाने की तैयारी थी. इसी दौरान जसीडीह रेलवे थाना की टीम स्टेशन पर गश्त कर रही थी. पुलिस की नजर जब बच्चों के समूह पर पड़ी तो संदेह होने पर उनसे पूछताछ की गई.
अभिभावक नहीं थे साथ, पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी
जसीडीह रेलवे थाना के इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार के अनुसार, पुलिस टीम में एसआई रजनी कुमारी ने बच्चों से गंभीरता से पूछताछ की. जांच के दौरान सामने आया कि बच्चों के साथ उनका कोई अभिभावक मौजूद नहीं था. शुरुआती पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि बच्चों को काम दिलाने का लालच देकर दूसरे स्थानों पर ले जाया जा रहा था. स्थिति संदिग्ध पाए जाने के बाद रेलवे पुलिस ने तत्काल सभी 20 बच्चों को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और देवघर चाइल्ड हेल्पलाइन को इसकी सूचना दी.
चाइल्ड हेल्पलाइन ने संभाली बच्चों की जिम्मेदारी
सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंची और बच्चों से विस्तृत जानकारी ली. पूछताछ में बच्चों को दूसरे स्थानों पर ले जाने की बात सामने आई. इसके बाद सभी बच्चों को उनके पुनर्वास और आगे की देखभाल के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया.
जसीडीह स्टेशन पर पुलिस की पैनी नजर
जसीडीह जंक्शन देश के कई बड़े शहरों और राज्यों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है. बड़ी संख्या में ट्रेनों के परिचालन के कारण मानव तस्करी से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर यहां लगातार नजर रखी जाती है. रेलवे पुलिस की सतर्कता के कारण बच्चों को तस्करों के जरिए दूसरे राज्यों में ले जाने की कोशिश समय रहते रोक दी गई. इससे बच्चों को संभावित बाल श्रम और शोषण से बचाने में बड़ी मदद मिली है.
देवघर जिला में बाल तस्करी की घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस के साथ-साथ जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भी संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जाती है. पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता से ऐसे मामलों में बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है.
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