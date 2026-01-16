ETV Bharat / state

दिल्ली में पुलिस-पब्लिक को कुचलने की कोशिश, विवेक विहार में फिल्मी अंदाज में दबोचे गए वाहन चोर

दरअसल, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) को गुप्त सूचना मिली थी कि सफेद रंग की चोरी की ‘किआ सेल्टोस’ कार विवेक विहार अंडरपास से गुजरने वाली है. सूचना के मुताबिक, कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी और बदमाश बेहद खतरनाक थे. इसी इनपुट पर पुलिस ने पहले से रणनीति बनाई और प्राइवेट क्रेन की मदद से अंडरपास के पास नाकाबंदी कर दी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में गुरुवार रात को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पुलिस से लेकर आम जनता तक की सांसें रोक दीं. पकड़े जाने के डर से बौखलाए शातिर वाहन चोरों ने न सिर्फ पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की, बल्कि राह चलती पब्लिक की गाड़ियों को भी टक्कर मारते हुए इलाके में दहशत फैला दी. पूरी वारदात किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी.

डीसीपी वेस्ट दराडे शरद भास्कर के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे जैसे ही संदिग्ध कार मौके पर पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया. लेकिन रुकने के बजाय ड्राइवर ने अचानक कार की रफ्तार बढ़ा दी. कार पुलिस की सरकारी गाड़ी को टक्कर मारी और आगे बढ़ गई. कार में बैठे बदमाशों ने खुद को पुलिस से घिरा देख चिल्लाने लगे “चढ़ा दो पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी”. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस की बोलेरो और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मारी. हेड कांस्टेबल देवेंद्र व कांस्टेबल मनीष को कुचलने की कोशिश की गई. हालांकि, दोनों पुलिसकर्मी जान बचाने में कामयाब रहे, हालांकि उन्हें चोटें आईं.

डीसीपी दराडे शरद भास्कर के मुताबिक, हड़बड़ाहट में बदमाशों ने एक आई-20 कार को भी टक्कर मार दी और भागने के चक्कर में अपनी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी. टायर पंक्चर होते ही सीन पूरी तरह बदल गया. गाड़ी बंद हुई तो तीनों आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें धर दबोचा. शोर सुनकर जुटी भीड़ ने भी गुस्से में आरोपियों की जमकर धुनाई कर दी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूपी के सुल्तानपुरा निवासी मशरूर (56), मेरठ के आसिफ (42) और मुजफ्फरनगर के अकील (40) के रूप में हुई है.

जांच में पता चला कि बरामद कार का असली नंबर DL-3CCY-9890 है, जो 2 सितंबर 2025 को मुखर्जी नगर से चोरी हुई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब 50 गाड़ियों की चोरी में शामिल रहा है. घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसने इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी बयां कर दी. फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला, सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है.

