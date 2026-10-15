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दुर्गा पूजा को लेकर रांची में फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा

रांची में पुलिस अधिकारियों का फ्लैग मार्च ( ETV Bharat )

रांचीः दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह सतर्क है. इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस ने फिरायालाल चौक से मेन रोड होते हुए सुजाता चौक तक फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जवानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया.

रुट का भी लिया गया जायजा