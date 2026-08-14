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स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज पर गुलाबी नगरी में कड़ी सुरक्षा, सरहद से लेकर शहर तक हाई अलर्ट

Independence Day 2026- राजधानी में होटल-गेस्ट हाउस, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई चौकसी.

Police Flag March in Jaipur
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भी बढ़ाई चौकसी (ETV Bharat Jaisalmer and Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 2:41 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 5:15 PM IST

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जयपुर/जैसलमेर: राजधानी जयपुर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न शनिवार को मनाया जाएगा. इसके साथ ही हरियाली तीज का त्योहार भी पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास से मनाया जाएगा. सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्राएं भी निकल रही हैं. ऐसे में राजधानी जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हालांकि, इस बार राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह बीकानेर में होगा, जबकि जयपुर के चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन होगा. भाजपा और कांग्रेस की ओर से बड़ी चौपड़ पर भी सुबह झंडारोहण किया जाएगा. ऐसे में राजधानी में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं.

पुलिस अधिकारियों ने की पैदल गश्त : स्वाधीनता दिवस, कावड़ यात्रा और हरियाली तीज पर सुरक्षा बंदोबस्त और कानून व्यवस्था के मद्देनजर डीसीपी करण शर्मा, एडिशनल डीसीपी (उत्तर-1) आलोक सिंघल के साथ ही माणक चौक, कोतवाली, रामगंज और नाहरगढ़ ने थानों के जाब्ते के साथ प्रमुख मार्गों पर एरिया डोमिनेशन के तहत पैदल गश्त की गई. पुलिस टीमों ने छोटी चौपड़ से रामगंज तक पैदल गश्त कर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

डीसीपी करन शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी से नजर : जयपुर (उत्तर) डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए थानों के साथ ही आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं. कमिश्नरेट और पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है. संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी के लिए प्रमुख बाजारों में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. वहीं, सरकारी इमारतों और बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ ही अभय कमांड सेंटर से भी पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है. शहर की सीमाओं पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा सके.

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होटल-गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जांच : उन्होंने बताया कि संदिग्ध लोगों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निगरानी के लिए होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, सराय, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा बाजारों में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. राजधानी में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है. पुलिस अधिकारी गश्त कर अपने इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. बाजारों में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. उन्होंने बताया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी और व्यापार संगठनों के साथ बैठक भी की गई.

चौगान स्टेडियम में यह होगी पार्किंग व्यवस्था : वीआईपी आगंतुकों के वाहन स्टेडियम में वीआईपी गेट के सामने और आगे पार्क होंगे. प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों की बसें स्टेडियम के प्रवेश गेट से आगे तालकटोरा रोड पर पार्क होंगे. स्कूली बच्चों की बसें गणगौरी गेट से यू-टर्न कर पिकअप-ड्राप पॉइंट पर विद्यार्थियों को छोड़ने के बाद रामनिवास बाग में पार्क होंगे. अन्य आगंतुकों के वाहन स्टेडियम के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़े होंगे. समारोह के दौरान किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और चौगान स्टेडियम के चारों तरफ मुख्य मार्ग पर वाहनों की पार्किंग निषेध होगी.

तीज की सवारी के दौरान यह होगी ट्रैफिक व्यवस्था : 15 और 16 अगस्त को शाम 6 बजे तीज की सवारी निकाली जाएगी. सवारी के दौरान सामान्य यातायात पुराना पुलिस मुख्यालय के पीछे व जलेब चौक में से होकर सिटी पैलेस में नहीं आ सकेगा. सामान्य यातायात आतिश मार्केट व सार्दुल सिंह की नाल की तरफ से सिटी पैलेस की तरफ नहीं आ सकेंगे. रामनिवास बाग चौराहा, न्यूगेट चौराहा से चौड़ा रास्ता की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को डायवर्ट कर सामानांतर मार्ग से संचालित किया जाएगा. बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को बड़ी चौपड़ से डायवर्ट कर सामानांतर मार्गों से निकाला जाएगा.

परकोटे में बस, मिनी बस का प्रवेश निषेध : तीज माता की सवारी त्रिपोलिया से निकलने के बाद चौड़ा रास्ता से आने वाले वाहन त्रिपोलिया से बड़ी चौपड़ की तरफ डायवर्ट होंगे. सवारी त्रिपोलिया गेट से बाहर आने से पहले छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ आने वाले यातायात को छोटी चौपड़ से डायवर्ट किया जाएगा. सवारी छोटी चौपड़ आने से पहले अजमेरी गेट, संजय सर्किल, चौगान चौराहा से छोटी चौपड़ की तरफ आने वाले यातायात को डायवर्ट किया जाएगा. सवारी चौगान चौराहा पर आने से पहले बारह भाइयों का चौराहा, लंगर के बालाजी, ब्रह्मपुरी बस स्टैंड से चौगान चौराहा की तरफ आने वाले यातायात को सामानांतर मार्गों से निकाला जाएगा. सवारी के दौरान परकोटा क्षेत्र में सभी प्रकार की बस, मिनी बस और बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध होगा. त्रिपोलिया गेट से छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम, ताल कटोरा रोड पर तीन बजे बाद पार्किंग निषेध रहेगी.

Alert in Jaisalmer
सीमा क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है... (ETV Bharat Jaisalmer)

सरहद पर 'ऑपरेशन अलर्ट' जारी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई चौकसी : स्वतंत्रता दिवस से पहले जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सरहद पर सीमा सुरक्षा बल का 'ऑपरेशन अलर्ट' जारी है. हाई-अलर्ट के चलते सरहद से लेकर जैसलमेर शहर तक सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं हैं. शहर में पुलिस ने होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस पर निगरानी बढ़ा दी है. पुलिस टीमें हर ठहरने के स्थान की जांच कर रही हैं और आने-जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही हैं. होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध आईडी किसी को भी ठहरने की अनुमति न दें. BSF ने 10 अगस्त से 17 अगस्त तक हाई अलर्ट लागू किया है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी भी तरह की घुसपैठ, तस्करी या नापाक हरकत को रोका जा सके.

Last Updated : August 14, 2026 at 5:15 PM IST

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