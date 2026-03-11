मेघालय पुलिस की हिरासत से आरोपी छुड़ाने की कोशिश में फायरिंग, एक युवक घायल, जानें पूरा मामला
मेघालय पुलिस की हिरासत से आरोपी छुड़ाने की कोशिश के दौरान पुलिस ने फायरिंग की. फायरिंग में एक युवक घायल हो गया.
नूंह: जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र में मेघालय पुलिस की टीम से गिरफ्तार आरोपी राहुल खान को छुड़ाने का प्रयास किया गया. इस दौरान पुलिस पर हमला हुआ और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई. पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग की, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी. घायल युवक को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति स्थिर बताई गई है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: पिनगवां थाना पुलिस ने मेघालय पुलिस के सब-इंस्पेक्टर अर्किडालांग वाहलांग की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसमें 12 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.
जानें पूरा मामला:एटीएम लूट के मामले में गिरफ्तार राहुल खान को मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जा रही थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने प्रेसवार्ता में बताया, "राहुल ने वाहन रुकवाने की जिद की और अचानक स्टेयरिंग पकड़कर गाड़ी पलटाने की कोशिश की, ताकि वह पुलिस हिरासत से भाग सके."
भीड़ ने किया पुलिस पर हमला:अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने आगे कहा कि, " घटना स्थल पर 20-30 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं. भीड़ ने पुलिस वाहन को घेर लिया और गाड़ी की चाबी तथा पुलिस के हथियार छीनने का प्रयास किया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए फायरिंग की. फायरिंग भीड़ को हटाने के उद्देश्य से की गई थी."
पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ युवक: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने कहा कि, " पुलिस की फायरिंग में शिकरावा निवासी तारीफ खान के पैर में गोली लगी. उन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है. अब उसकी हालत स्थिर है और उसे पूरी चिकित्सा देखभाल मिल रही है."
नामजद आरोपियों की पहचान: शिकायत में भीड़ में शामिल लोगों की पहचान की गई है. इनमें नसीम, फारूख, मैमुना, सहरुनी, मुस्तकीम, साहिद, खुद्दी, खालिद, भुप्पत, जफर और तारीफ खान शामिल थे. पुलिस ने घटना स्थल से दो खाली कारतूस, खून के नमूने और खून से सनी पैंट बरामद किए. पुलिस की मानें तो एफएसएल टीम और जांच टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जमा किए हैं.
आरोपी राहुल का आपराधिक रिकॉर्ड: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि, "आरोपी राहुल खान पहले भी कई मामलों में वांछित था. आरोपी असम और अरुणाचल प्रदेश में एटीएम काटने की वारदातों को अंजाम दिया है. राहुल इसके अलावा मुकदमा नं. 635/2020, 930/2020 और 221/2021 में भी वांछित है."
गिरफ्तारी के प्रयास जारी: आयुष यादव ने बताया कि, "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन किया है. हमने अलग-अलग टीमों को दबिश देने के लिए लगाया है और जल्द ही सभी आरोपी पकड़ लिए जाएंगे."
