ETV Bharat / state

देहरादून इनोवा हादसे के एक साल बाद पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 6 युवक-युवतियों की गई थी जान

राजधानी के ओएनजीसी चौक पर भीषण इनोवा कार हादसे मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.

Dehradun Innova car accident
देहरादून इनोवा कार हादसा (फाइल फोटो) (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 9:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: 11 नवंबर 2024 की रात को ओएनजीसी चौक पर हुए भयानक हादसे में 6 युवक युवतियों की जान जाने के मामले में अब कैंट कोतवाली पुलिस ने एक साल बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस की ओर से ट्रक चालक, मालिक और घटना के समय वाहन को किराए पर लेने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है. साथ ही चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जल्द ट्रायल भी शुरू हो जाएगा. 500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस की ओर से 60 गवाह बनाए गए हैं.

गौर हो कि 11 नवंबर 2024 की रात ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार ओर कंटेनर में जबरदस्त भिड़त होने के बाद 6 युवक युवतियों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई थी और इनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसका पिछले एक साल से निजी अस्पताल में इलाज चलने के बाद बोलने ओर समझने की क्षमता नहीं है. इस हादसे में कांवली रोड निवासी घर की इकलौती बेटी 20 वर्षीय कामाक्षी की भी जान गई थी. घटना के एक साल पूरे होने पर कामाक्षी के पिता अधिवक्ता तुषार सिंघल ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि पुलिस ने केवल क्लीनर को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर दी, जबकि असली कार्रवाई कंटेनर के मालिक पर होनी चाहिए थी.

इस मामले में पुलिस अब तक चार्जशीट दाखिल भी नहीं कर पाई और ना ही उनके बयान दर्ज किए गए. आरोप-प्रत्यारोपों के बीच पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है. कोतवाली कैंट प्रभारी कमल लूंठी ने बताया है कि पुलिस की ओर से कैंट चालक राजकुमार, मालिक नरेश व घटना के समय वाहन को किराए पर लेने वाले आरोपित अभिषेक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. साथ ही केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जल्द ट्रायल भी शुरू हो जाएगा. 500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस की ओर से 60 गवाह बनाए गए हैं.

इनोवा हादसे में इनकी गई जान

  • गुनीत (उम्र 19 वर्ष
  • कुणाल कुकरेजा (उम्र 23 वर्ष)
  • ऋषभ जैन (24 वर्ष)
  • नव्या गोयल (उम्र 23 वर्ष)
  • अतुल अग्रवाल (उम्र 24 वर्ष)
  • कामाक्षी (उम्र 20 वर्ष)
  • सिद्धेश अग्रवाल घायल

बता दें कि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर भीषण इनोवा कार हादसे में 6 युवाओं की जान चली गई थी. हादसे में घायल युवक सिद्धेश अग्रवाल का अभी भी उपचार चल रहा है, जो अभी भी ठीक नहीं हो पाया है.

पढ़ें-

TAGGED:

देहरादून इनोवा कार हादसा
DEHRADUN CAR ACCIDENT CHARGESHEET
CAR ACCIDENT IN DEHRADUN
UTTARAKHAND POLICE CHARGESHEET
ONGC CHOWK INNOVA ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.