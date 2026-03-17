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हरिद्वार जिले में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, चार युवकों पर लगा आरोप

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोप चार युवकों पर लगा है. जिसमें दो आरोपी छात्रा के ही गांव के बताए जा रहे हैं. वहीं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

10वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप: जानकारी के मुताबिक, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ भगवानपुर थाना क्षेत्र में चार युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है. इस मामले में छात्रा के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद चार युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की दी है.