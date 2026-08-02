ग्राम प्रधान के भाई पर हमला, गर्दन कटने से बची, कान का एक हिस्सा कटकर हुआ अलग, 18 पर केस दर्ज
हरिद्वार जिले के पीरपुरा गांव में ग्राम प्रधान के भाई पर धारदार हथियारों से हमला जानलेवा हमला, 18 हमलावरों पर केस दर्ज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 2, 2026 at 10:53 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पीरपुरा गांव में ग्राम प्रधान के भाई इंतजार पर दर्जनों लोगों ने जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों से हमला कर दिया, लेकिन वो किस्मत से थोड़ा पीछे हो गया और गर्दन पूरी तरह कटने से बच गई. हालांकि, उसके कान का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया और उसकी गर्दन पर भी चोट आई है.
इसी बीच पीड़ित इंतजार को बचाने के लिए आए कुछ लोगों पर भी इन लोगों ने धावा बोल दिया. जिसमें मुजफ्फर और हिफाजत भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद खुद को घिरा देख हमलावर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. ग्राम प्रधान ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर कई हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, पीरपुरा गांव के ग्राम प्रधान मुजफ्फर अली ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुख्यात बदमाश अकील उर्फ भुट्टू और उसके परिजनों पर धारा 307 आईपीसी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग आए दिन गांव का माहौल खराब करने की नीयत से झगड़ा करते रहते हैं. इसी के चलते ये लोग उसके परिवार पर लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे.
जान से मारने की नीयत से हमला, पुरानी रंजिश का मामला: आरोप है कि अकील उर्फ भुट्टू और उसके दर्जनों साथियों ने उनके भाई पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों से लैस होकर हमला किया है. क्योंकि, पूर्व में अकील उर्फ भुट्टू और उसके परिजनों ने इंतजार और उसके साथियों के साथ रोशनाबाद में मारपीट कर घायल कर दिया था.
इसके बाद ग्राम प्रधान ने सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. तब से ही आरोपी पक्ष के लोग ग्राम प्रधान और उसके परिजनों के ऊपर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे. मुकदमा वापस न लेने की रंजिश के चलते रविवार सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर ग्राम प्रधान का भाई इंतजार दुकान जाने के लिए घर से निकला था.
तभी थोड़ी दूर पर ही आरोप है कि परवेज, राशिद, अकील, तौकीर, नदीम, लुकमान, परवश, तमरेज, फिरोज, अकदस, अखलद, अरशद, शारिक, समीर, अयान, अदनान, शोएब, कादिर ने अपने हाथों में लाठी-डंडे, लोहे के सरिए और धारदार हथियार तबल लेकर इंतजार की गाड़ी के आगे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाइक लगा दी. जिसके बाद उसे रोक दिया.
आरोप है कि उसे जबरदस्ती बाहर निकाल लिया और उसके साथ गाली गलौज की. साथ ही बताया कि उन्हें अकील उर्फ भुट्टू ने भेजा है. अकील और उसके परिजनों पर मुकदमा लिखवाने के लिए सजा देने आए हैं. इतना कहकर इन लोगों ने इंतजार पर अपने हाथों में लिए धारदार हथियारों से हमला कर दिया.
गर्दन कटने से बची, कान का हिस्सा कटकर हुआ अलग: आरोप है कि परवेज ने अपने हाथ में लिए तबल से इंतजार पर जान से मारने की नीयत से वार किया, लेकिन किस्मत से थोड़ा पीछे हो जाने कारण इंतजार की गर्दन पूरी तरह काटने से बच गई, लेकिन उसके कान का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया और उसकी गर्दन पर भी चोट आई है.
शोर सुनकर इंतजार का भाई मुजफ्फर, हिफाजत इंतजार को बचाने के लिए आए, तो इन लोगों ने इन पर भी धावा बोल दिया. जिसमें मुजफ्फर और हिफाजत भी गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, मौके पर शहजाद, उस्मान, साकिब, अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. जिन्होंने यह पूरी घटना देखी और इन लोगों ने हमलावरों से उन्हें बचाया.
हमलावरों ने ग्रामीणों के आने पर अपने आप को घिरा देख मौके से फरार हो गए और जाते-जाते दोबारा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर गए. इसी कारण ग्राम प्रधान और उसका परिवार दहशत में है. ग्राम प्रधान और उसके घायल परिजनों का उपचार सरकारी अस्पताल हरिद्वार में चल रहा है.
कई लोगों पर मुकदमा दर्ज: ग्राम प्रधान मुजफ्फर अली ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर डेढ़ दर्जन हमलावरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
"मामले की गंभीरता को देखते हुए डेढ़ दर्जन हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात
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