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ग्राम प्रधान के भाई पर हमला, गर्दन कटने से बची, कान का एक हिस्सा कटकर हुआ अलग, 18 पर केस दर्ज

ग्राम प्रधान के भाई पर हमला ( फोटो सोर्स- Police )

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पीरपुरा गांव में ग्राम प्रधान के भाई इंतजार पर दर्जनों लोगों ने जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों से हमला कर दिया, लेकिन वो किस्मत से थोड़ा पीछे हो गया और गर्दन पूरी तरह कटने से बच गई. हालांकि, उसके कान का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया और उसकी गर्दन पर भी चोट आई है. इसी बीच पीड़ित इंतजार को बचाने के लिए आए कुछ लोगों पर भी इन लोगों ने धावा बोल दिया. जिसमें मुजफ्फर और हिफाजत भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद खुद को घिरा देख हमलावर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. ग्राम प्रधान ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर कई हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हाथों में धारदार हथियार के साथ दिखे हमलावर (फोटो सोर्स- Police) दरअसल, पीरपुरा गांव के ग्राम प्रधान मुजफ्फर अली ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुख्यात बदमाश अकील उर्फ भुट्टू और उसके परिजनों पर धारा 307 आईपीसी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग आए दिन गांव का माहौल खराब करने की नीयत से झगड़ा करते रहते हैं. इसी के चलते ये लोग उसके परिवार पर लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे. जान से मारने की नीयत से हमला, पुरानी रंजिश का मामला: आरोप है कि अकील उर्फ भुट्टू और उसके दर्जनों साथियों ने उनके भाई पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों से लैस होकर हमला किया है. क्योंकि, पूर्व में अकील उर्फ भुट्टू और उसके परिजनों ने इंतजार और उसके साथियों के साथ रोशनाबाद में मारपीट कर घायल कर दिया था. इसके बाद ग्राम प्रधान ने सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. तब से ही आरोपी पक्ष के लोग ग्राम प्रधान और उसके परिजनों के ऊपर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे. मुकदमा वापस न लेने की रंजिश के चलते रविवार सुबह करीब 9 बजकर 15 मिनट पर ग्राम प्रधान का भाई इंतजार दुकान जाने के लिए घर से निकला था.