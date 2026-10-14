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भांग की खेती पर 'खाकी' की सख्ती, जिले में अज्ञात पर पहला मुकदमा दर्ज, पढ़ें पूरी खबर

भांग की खेती करने पर मुकदमा दर्ज ( Photo-ETV Bharat )

अवैध खेती और उसके जरिए नशीले पदार्थ तैयार करने की आशंका के बीच पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले में भांग की खेती के मामले में पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद ग्रामीणों के बीच चिंता बढ़ गई है.सीमांत धारचूला के गलाती क्षेत्र में पुलिस ने को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(बी)/20(क्यू) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, मामले में भांग की खेती किए जाने की शिकायत सामने आई थी. इसके बाद संबंधित मामले में कानूनी कार्रवाई की गई. सीमांत पिथौरागढ़ क्षेत्र में भांग की खेती को लेकर दर्ज यह पहला मुकदमा बताया जा रहा है.