महिला की खुदकुशी मामले में चौंकाने वाला खुलासा, 7 महीने बाद पुलिस ने पति पर दर्ज की FIR
ग्वालियर की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने महिला की खुदकुशी के 7 महीने बाद उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:31 PM IST
ग्वालियर: पुलिस ने एक महिला की खुदकुशी के 7 महीने बाद उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि पति उसके चरित्र पर शंका करता था. इसी बात से परेशान महिला ने आत्मघाती कदम उठाया.
घटना ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई थी. यहाँ हाउस हेल्प का काम करने वाली रामसखी नाम की महिला अपने पति संजीव कुशवाह के साथ सिटी सेंटर के महाराणा प्रताप नगर इलाके में किराए के मकान में रहती थी. रामसखी अपने मकान मालिक मनोज जैन के घर में खाना बनाने का भी काम करती थी.
अप्रैल में महिला ने की थी खुदकुशी
13 अप्रैल 2026 की सुबह उसने अचानक अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका को सबसे पहले उसके साथ काम करने वाली उसकी ननद ने फंदे पर देखा और मकान मालिक को सूचना दी थी. जिसके बाद मकान मालिक के बेटे ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी.
मकान मालिक के घर खाना बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा
सीएसपी रोबिन जैन ने बताया, "खुदकुशी के इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो जांच में मृतका की पीएम रिपोर्ट के बाद परिजन से बातचीत और पूछताछ में कई तथ्य सामने आए. जांच में पता चला कि मृतका और उसके पति के बीच अक्सर झगड़े होते थे.
- इंदौर में सीनियर डॉक्टर की प्रताड़ना से छात्रा टूटी, हॉस्टल में आत्महत्या का प्रयास, धार में युवक की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी
उसका पति संजीव उस पर चरित्र शंका करता था. 12-13 अप्रैल की रात भी जब रामसखी अपने मकान मालिक के घर भोजन पकाने जा रही थी. फ़ोन पर उसके पति ने उसे खाना पकाने जाने से मना किया, लेकिन रामसखी खाना बनाने चली गई. बाद में इस बात को लेकर फ़ोन पर ही रामसखी और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ."
पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया
सीएसपी के मुताबिक, आरोप है कि पति ने पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसने कमरे में जा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना की जानकारी मकान मालिक ने पुलिस को दी थी. सभी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतका रामसखी के पति सुनील के खिलाफ़ मानसिक प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कर लिया है. मामले में अभी जांच जारी है.