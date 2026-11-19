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महिला की खुदकुशी मामले में चौंकाने वाला खुलासा, 7 महीने बाद पुलिस ने पति पर दर्ज की FIR

7 महीने बाद पति पर FIR ( ETV Bharat )

ग्वालियर: पुलिस ने एक महिला की खुदकुशी के 7 महीने बाद उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि पति उसके चरित्र पर शंका करता था. इसी बात से परेशान महिला ने आत्मघाती कदम उठाया.

घटना ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई थी. यहाँ हाउस हेल्प का काम करने वाली रामसखी नाम की महिला अपने पति संजीव कुशवाह के साथ सिटी सेंटर के महाराणा प्रताप नगर इलाके में किराए के मकान में रहती थी. रामसखी अपने मकान मालिक मनोज जैन के घर में खाना बनाने का भी काम करती थी.