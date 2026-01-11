ETV Bharat / state

चावल की आड़ में हाईटेक तरीके से तस्करी,पुलिस ने खोलकर देखे तो फटी रह गई आंखें, 1.5 करोड़ की शराब जब्त

1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त ( फोटो -राजस्थान पुलिस )

जयपुर : शराब की तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एक्सप्रेस वे पर चावल की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है. जब्त शराब की खेप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है. एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और दौसा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर नाकेबंदी कर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है. खुफिया इनपुट और एक्सप्रेस-वे पर घेराबंदी : एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि उदयपुर डीएसटी के हेड कांस्टेबल करतार सिंह की सटीक सूचना पर यह कार्रवाई की गई है. सूचना मिलते ही एजीटीएफ टीम ने दौसा जिले में स्थानीय सदर थाना पुलिस और डीएसटी को साथ लेकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर जाल बिछाया. रात के अंधेरे में जब संदिग्ध ट्रक आता दिखा, तो पुलिस टीम ने उसे रुकवा लिया. पुलिस को देखकर ट्रक चालक घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसे भी पढ़ें: लग्जरी गाड़ी से करते थे नशे की तस्करी, शक न हो इसलिए रखता था महिला को साथ, दो गिरफ्तार