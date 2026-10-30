ETV Bharat / state

आईटी स्टूडेंट ने रची खुद के अपहरण की कहानी, AI से बने फोटो-वीडियो भेज परिजनों से मांगी फिरौती

खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले युवक को पुलिस ने किया दस्तयाब ( Source : Jaipur Police )

जयपुर: शौक-मौज के लिए दोस्तों से लिया कर्जा चुकाने के लिए 22 वर्षीय एक आईटी स्टूडेंट ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनाए गए फोटो-वीडियो भेजकर अपने परिजनों से फिरौती की रकम मांगी. परेशान परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने 100 घंटे के भीतर पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया और अपने अपहरण की कहानी रचने वाले युवक को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. यह घटना जयपुर में भांकरोटा थाना इलाके की है.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि विजयनगर (ब्यावर) हाल जयपुर के पश्चिम विहार, भांकरोटा निवासी दीपक कुमार सैनी ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी. उसे ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला के पास से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया है.