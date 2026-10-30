आईटी स्टूडेंट ने रची खुद के अपहरण की कहानी, AI से बने फोटो-वीडियो भेज परिजनों से मांगी फिरौती
भांकरोटा थाना पुलिस ने युवक को ऋषिकेश से किया दस्तयाब. कर्जा चुकाने के लिए रची कहानी.
Published : October 30, 2026 at 8:30 PM IST
जयपुर: शौक-मौज के लिए दोस्तों से लिया कर्जा चुकाने के लिए 22 वर्षीय एक आईटी स्टूडेंट ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनाए गए फोटो-वीडियो भेजकर अपने परिजनों से फिरौती की रकम मांगी. परेशान परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने 100 घंटे के भीतर पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया और अपने अपहरण की कहानी रचने वाले युवक को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. यह घटना जयपुर में भांकरोटा थाना इलाके की है.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि विजयनगर (ब्यावर) हाल जयपुर के पश्चिम विहार, भांकरोटा निवासी दीपक कुमार सैनी ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी. उसे ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला के पास से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया है.
जीजा की रिपोर्ट पर दर्ज किया मुकदमा : वे बोले- युवक के जीजा ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दी कि उसके साला आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़े एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. उसका प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वारदात का खुलासा करने के लिए भांकरोटा थानाधिकारी दीपक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. इस टीम ने परिवादी और परिवार के अन्य सदस्यों से मिली सूचनाओं की तस्दीक की और कड़ी से कड़ी जोड़कर युवक की तलाश शुरू की.
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8 शहरों में खंगाले 200 कैमरों के फुटेज : पुलिस टीम ने संकलित सूचनाओं और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अपहृत युवक के शहर से बाहर निकलने का रूटमैप तैयार किया. टीम ने जयपुर, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश में करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और उनका विश्लेषण किया. आखिरकार वह युवक ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूला के पास पुलिस टीम को मिला, जिसे दस्तयाब कर जयपुर लाया गया और पूछताछ के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.
पूछताछ में खुला राज : उसके मोबाइल, वाट्सएप की जांच और पूछताछ में सामने आया कि उसने मौज-शौक के लिए दोस्तों से कर्जा ले लिया था, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था. कर्जा चुकाने के लिए परिजनों से रुपए लेने के खातिर उसने अपने अपहरण की कहानी रची और बंधक बनाकर अस्पताल में एडमिट करने की फोटो और वीडियो एआई से तैयार कर परिजनों को भेजी. जिसके आधार पर उसने परिजनों से खुद ही फिरौती की रकम की भी मांग की.
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पुलिस की आमजन को चेतावनी : उन्होंने आमजन को चेतावनी दी कि कर्ज, व्यक्तिगत लाभ या सनसनी फैलाने के मकसद से खुद के अपहरण की या किसी अन्य अपराध की झूठी कहानी रचना और पुलिस को भ्रमित करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.