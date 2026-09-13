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राधा स्वामी संगठन के नाम पर चिटफंड जैसा खेल, जांच का दायरा यूपी तक, फ्रीज खातों की भी होगी पड़ताल

राधा-स्वामी संगठन के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी को लेकर जांच का दायरा यूपी तक पहुंच गया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

RADHA SWAMI SANGTHAN FRAUD
हटिया डीएसपी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 1:25 PM IST

6 Min Read
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रांची: राधा-स्वामी संगठन के नाम पर लोगों से कथित तौर पर निवेश कराने और बेहतर लाभ का झांसा देकर करोड़ों की ठगी मामले की जांच तेज हो गई है. मामले में रांची पुलिस यूपी में दर्ज केस और झारखंड में दर्ज मामलों की जानकारी लेकर आगे की पड़ताल कर रही है.

रांची में भी दर्ज हुई है एफआईआर

राधा-स्वामी संगठन के नाम पर करोड़ों की ठगी मामले का नेटवर्क काफी बड़ा है. यूपी से लेकर इसके तार झारखंड के शहरों से जुड़े पाए गए हैं. इसी मामले में करीब 20-25 लोगों ने रांची के जगन्नाथपुर थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें अलग-अलग तरह के लाभ का भरोसा दिलाकर संगठन में पैसे लगवाए गए, लेकिन बाद में उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला और उनके पैसे भी वापस नहीं किए गए.

जांच का बढ़ा दायरा

मामला सामने आने के बाद रांची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जगन्नाथपुर थाने में दर्ज एफआईआर के बाद अनुसंधान को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा रहा है. पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि संगठन के माध्यम से कितने लोगों से पैसे लिए गए और रकम का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया.

जानकारी देते डीएसपी (ईटीवी भारत)

यूपी में भी दर्ज है मामला

हटिया डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस को जांच के दौरान जानकारी मिली है कि राधा-स्वामी संगठन से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हुई है. वहां संगठन से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज किए जाने की भी सूचना है. अब रांची पुलिस यूपी में दर्ज मामलों और वहां फ्रीज किए गए बैंक खातों की जानकारी जुटाएगी. पुलिस यह भी पता लगाएगी कि रांची में दर्ज मामले से जुड़े पैसे किन बैंक खातों में जमा हुए और रकम को आगे कहां ट्रांसफर किया गया. जरूरत पड़ने पर संबंधित खातों की जानकारी और रकम तक पहुंचने के लिए पुलिस न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई करेगी.

चार लोगों की हुई है गिरफ्तारी

हटिया डीएसपी ने बताया की इस मामले से जुड़े अन्य स्थानों पर दर्ज एफआईआर में चार लोगों की गिरफ्तारी की सूचना भी पुलिस को मिली है. रांची पुलिस अब यह पता लगा रही है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की जगन्नाथपुर थाने में दर्ज मामले में क्या भूमिका है. यदि अनुसंधान में उनकी संलिप्तता सामने आती है, तो पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है.

कई लोगों से निवेश कराने का आरोप

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्हें विश्वास में लेकर बताया गया कि संगठन में पैसा लगाने पर उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा. इसी भरोसे पर कई लोगों ने अपनी रकम निवेश की. बाद में जब लोगों ने अपने पैसे और लाभ की मांग की तो कथित तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की.

डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित गति से अनुसंधान शुरू कर दिया है. यूपी में दर्ज मामलों, वहां फ्रीज किए गए खातों और इस मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटाई जाएगी. जांच में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

करोड़ों की ठगी

शिकायतकर्ता के अनुसार संगठन के पदाधिकारियों ने लोगों को वाहन ईएमआई योजना के बारे में बताया. इसमें वाहन खरीदने वालों को ईएमआई में 40 से 90 फीसदी तक छूट मिलने का भरोसा दिलाया जाता था. इसके अलावा कन्यादान योजना, करोड़पति योजना, एफएमसीजी योजना और छात्रवृत्ति योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को संगठन से जोड़ने का आरोप है.

शिकायत में कहा गया है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की उपस्थिति वाले वीडियो भी दिखाए जाते थे. कथित तौर पर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि जब इतने बड़े लोग संगठन से जुड़े हैं तो उनका पैसा नहीं डूबेगा. इसी भरोसे के बाद कई लोग संगठन से जुड़ गए.

बैंक पासबुक दिखाकर पैसा सुरक्षित होने का भरोसा

एफआईआर के मुताबिक, कुछ लोगों को RSABN NIDHI LIMITED के बैंक बचत खाते की पासबुक भी दिखाई गई. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पासबुक दिखाकर संगठन के बैंक होने और लोगों का पैसा सुरक्षित रहने का भरोसा दिया जाता था. वाहन योजना के तहत यह भी आश्वासन दिया जाता था कि बैंक से वाहन खरीदने पर उसकी निर्धारित ईएमआई संगठन की ओर से जमा की जाएगी.

शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि इन आश्वासनों पर भरोसा करके कई लोगों से नकद, ऑनलाइन और बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से RSOG Foods Cosmetic Pvt Ltd के अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा कराई गई. शिकायतकर्ता ने इसे करोड़ों रुपये की रकम बताया है. रकम जमा करने वाले लाभुकों की नामवार सूची, उनके द्वारा जमा की गई राशि और बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण प्राथमिकी के साथ संलग्न किया गया है.

आरबीआई ने खाता फ्रीज किया, तब हुआ खुलासा

बता दें की गिरिडीह के पचंबा में ठगी का मामला सामने आने के बाद राधा स्वामी संगठन के मालिक समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इनमें से चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अमित सिन्हा और राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मालिक दीपक शर्मा की गिरफ्तारी अभी बाकी है. मामले में गिरिडीह पुलिस द्वारा रिमांड पर लिए जाने के बाद राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया कि राधास्वामी संगठन से जुड़ी कंपनियों के खातों को आरबीआई ने फ्रीज कर दिया है. इसके बाद लूट-खसोट के इस धंधे का खुलासा हुआ.

कंपनी की गतिविधियां वर्ष 2010 से चल रही थी और काफी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए थे. गिरिडीह पुलिस ने राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा को तीन दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया था. पूछताछ में कई जानकारियां मिली है. कंपनी के निदेशकों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

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