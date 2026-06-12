फिंगरप्रिंट से अपराध का होगा पर्दाफाश, अपराधी होंगे जेल के अंदर, हाईटेक तकनीक NAFIS से लैस हुई पुलिस
अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस हाईटेक तकनीक NAFIS से लैस हो चुकी है.आईए जानते हैं इस तकनीक का क्या होगा फायदा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 12, 2026 at 5:51 PM IST
बलौदाबाजार : अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन घटना स्थल पर की गई उसकी छोटी से छोटी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होगी. अपराध जांच को और अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक बनाने की दिशा में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित एक दिवसीय फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया. पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस विवेचना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की क्षमता को बढ़ाना था. कार्यशाला में जिले के थाना और चौकियों से चयनित लगभग 50 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए.
अपराध जांच में फिंगरप्रिंट क्यों हैं सबसे बड़ा हथियार?
किसी भी आपराधिक घटना के बाद अपराधी कई सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर उसके उंगलियों के निशान घटनास्थल पर रह जाते हैं. यही निशान जांच एजेंसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुराग बनते हैं. प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को बताया गया कि घटनास्थल पर मिलने वाले चांस प्रिंट यानी अदृश्य या आंशिक फिंगरप्रिंट को किस तरह सुरक्षित किया जाए ताकि वह न्यायालय में मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके.विशेषज्ञों ने समझाया कि कई मामलों में प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता और तकनीकी साक्ष्य सीमित होते हैं.ऐसे में फिंगरप्रिंट ही वह साक्ष्य होता है जो सीधे आरोपी को अपराध स्थल से जोड़ देता है.
NAFIS से मिनटों में होगी पहचान
कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी NAFIS रहा. इस आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के अपराधियों के फिंगरप्रिंट का केंद्रीकृत रिकॉर्ड तैयार किया गया है. यदि किसी घटनास्थल से मिले फिंगरप्रिंट को इस सिस्टम में अपलोड किया जाता है, तो उसका मिलान राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रिकॉर्ड से किया जा सकता है. इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहले जहां फिंगरप्रिंट मिलान में कई दिन या सप्ताह लग जाते थे, वहीं अब कुछ ही मिनटों में संदिग्ध व्यक्ति की पहचान संभव हो सकती है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे अंतरराज्यीय अपराधियों की पहचान करने में भी काफी मदद मिलेगी.
रेंज फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने सिखाईं बारीकियां
कार्यशाला में रेंज फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं उप पुलिस अधीक्षक राकेश नरवरे ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया. उन्होंने बताया कि अपराध स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की होती है.
कई बार जल्दबाजी या लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण फिंगरप्रिंट नष्ट हो जाते हैं, जिससे जांच प्रभावित होती है. हमने पुलिस कर्मचारियों को सतहों से फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने, उन्हें संरक्षित रखने और वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकृत करने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया- राकेश नरवरे, रेंज फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट
बदल रही है पुलिसिंग की तस्वीर
एक समय था जब पुलिस जांच मुख्य रूप से प्रत्यक्षदर्शियों और पारंपरिक पूछताछ पर आधारित होती थी, लेकिन अब तकनीक ने पुलिसिंग की दिशा बदल दी है. फिंगरप्रिंट, डीएनए, डिजिटल डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक जांच को अधिक सटीक और प्रभावी बना रही हैं.बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की यह पहल इसी बदलाव का हिस्सा है, जहां पुलिस बल को आधुनिक जांच तकनीकों से लैस किया जा रहा है ताकि अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके और उन्हें कानून के कठघरे तक लाया जा सके.
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