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फिंगरप्रिंट से अपराध का होगा पर्दाफाश, अपराधी होंगे जेल के अंदर, हाईटेक तकनीक NAFIS से लैस हुई पुलिस

बलौदाबाजार : अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन घटना स्थल पर की गई उसकी छोटी से छोटी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होगी. अपराध जांच को और अधिक वैज्ञानिक एवं सटीक बनाने की दिशा में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित एक दिवसीय फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया. पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस विवेचना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की क्षमता को बढ़ाना था. कार्यशाला में जिले के थाना और चौकियों से चयनित लगभग 50 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए.

अपराध जांच में फिंगरप्रिंट क्यों हैं सबसे बड़ा हथियार?

किसी भी आपराधिक घटना के बाद अपराधी कई सबूत मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर उसके उंगलियों के निशान घटनास्थल पर रह जाते हैं. यही निशान जांच एजेंसियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुराग बनते हैं. प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को बताया गया कि घटनास्थल पर मिलने वाले चांस प्रिंट यानी अदृश्य या आंशिक फिंगरप्रिंट को किस तरह सुरक्षित किया जाए ताकि वह न्यायालय में मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके.विशेषज्ञों ने समझाया कि कई मामलों में प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता और तकनीकी साक्ष्य सीमित होते हैं.ऐसे में फिंगरप्रिंट ही वह साक्ष्य होता है जो सीधे आरोपी को अपराध स्थल से जोड़ देता है.

NAFIS से मिनटों में होगी पहचान

कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी NAFIS रहा. इस आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के अपराधियों के फिंगरप्रिंट का केंद्रीकृत रिकॉर्ड तैयार किया गया है. यदि किसी घटनास्थल से मिले फिंगरप्रिंट को इस सिस्टम में अपलोड किया जाता है, तो उसका मिलान राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रिकॉर्ड से किया जा सकता है. इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहले जहां फिंगरप्रिंट मिलान में कई दिन या सप्ताह लग जाते थे, वहीं अब कुछ ही मिनटों में संदिग्ध व्यक्ति की पहचान संभव हो सकती है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे अंतरराज्यीय अपराधियों की पहचान करने में भी काफी मदद मिलेगी.

रेंज फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने सिखाईं बारीकियां