कैंची धाम में पर्यटन सीजन से पहले सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद तेज, जाम बना रहता है सिरदर्द
सीजन के दौरान कैंची धाम में श्रद्धालुओं की तादाद काफी बढ़ जाती है. जिस कारण मार्ग पर लंबा जाम भी लग जाता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 7:53 AM IST
नैनीताल: आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने कैंची धाम क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने प्रसिद्ध कैंची धाम का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान एडीजी ने मंदिर परिसर, आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों का बारीकी से अवलोकन किया.
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. साथ ही स्थानीय निवासियों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित न हो, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा. एडीजी ने यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए एक सुव्यवस्थित और व्यापक ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नो-पार्किंग जोन का प्रभावी निर्धारण किया जाए और ऐसे स्थानों पर सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे जाम की स्थिति न बने.
पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित पार्किंग स्थलों पर पेयजल, शौचालय, साइनबोर्ड जैसी सभी आवश्यक जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसके साथ ही कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शटल सेवा को और अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया, ताकि मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव कम किया जा सके.
एडीजी ने निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों और बाईपास मार्गों के कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर आवश्यक सहयोग देने के भी निर्देश दिए. सुरक्षा व्यवस्था के तहत उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में एडवांस फीचर वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थापित कर सतत निगरानी सुनिश्चित करने, साथ ही बेहतर पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम लगाने के निर्देश दिए, ताकि भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति में त्वरित सूचना प्रसारित की जा सके. इस दौरान पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र, सीओ भवाली रविकांत सेमवाल, प्रभारी निरीक्षक भवाली प्रकाश सिंह मेहरा, निरीक्षक यातायात महेश चंद्रा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
बता दें कि देश-विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नीम करौली बाबा के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचते हैं. जिससे पुलिस-प्रशासन के लिए यातायात व्यवस्था चुनौती बनी रहती है. साथ ही यात्रियों की तादाद बढ़ने पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है.
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