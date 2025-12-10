यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई; रायबरेली, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और सोनभद्र में एनकाउंटर, 8 बदमाश गिरफ्तार
लूट, चोरी और गो तस्करी के हैं आरोपी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
रायबरेली/फर्रुखाबाद/अलीगढ़/सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर लूट, गो तस्करी और ट्रांसफार्मर से तेल चोरी के आरोप हैं.
रायबरेली में तीन बदमाश गिरफ्तार: रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र के अयोध्या मार्ग पर मंगलवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) संजीव कुमार सिन्हा के मुताबिक, सोमवार को मिल एरिया थाना क्षेत्र में 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए नगर क्षेत्र अधिकारी अरुण नौहार के नेतृत्व में सर्विलांस और एसओजी (SOG) टीम का गठित किया गया. वहीं, मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर एसएसआई राकेश कुमार मिश्र ने मिल एरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया. जब पुलिस टीम ने अयोध्या मार्ग पर लोनिनियम का पुरवा पर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. जिसकी पहचान नसीम के रूप में हुई.
एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में नसीम सहित कुल तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके दो अन्य साथी फरार हो गए. फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से छीने गए रुपए में से 26,000 रुपये नकद, एक अवैध तमंचा और वारदात में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी बरामद की गई है.
फर्रुखाबाद में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी गैंग का सदस्य गिरफ्तार: फर्रुखाबाद में मंगलवार रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सीओ मोहम्दाबाद अजय वर्मा ने बताया, कुछ दिनों से मोहम्मदाबाद और नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक गैंग द्वारा ट्रांसफार्मर से तेल चोरी सहित अन्य चोरी की शिकायतें मिल रही थीं. मंगलवार की रात नहरिया क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने गई तो गैंग के सदस्यों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में गैंग का एक सदस्य गोली गलने से घायल हो गया, जिसकी पहचान सनी के रूप में हुई, जो नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बासमई का रहने वाला है. उसके तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए. घायल को मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.
अलीगढ़ में दो कुख्यात गिरफ्तार: अलीगढ़ में खैर क्षेत्र के सोफा नहर पटरी के पास पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो लूट और चोरी के दो आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इनकी पहचान अनिल खां, बदायूं और आमिर खां के रूप में हुई, जो बरेली के रहने वाले हैं.
एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि दोनों बदमाश लंबे समय से लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. पुलिस इनकी सक्रियता पर नजर बनाए हुए थी. संयुक्त टीम की कार्रवाई से बड़ी सफलता मिली है.
सोनभद्र में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़: रॉबर्ट्सगंज के मधुपुर में दुमुही पुलिया के पास मंगलवार रात गो तस्करों व पुलिस की बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें दो तस्कर गोली लगने से घायल हो गए. वहीं, मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है. तस्कर की पहचान नीरज कुमार (22) निवासी सोनभद्र और मुन्ना (27) निवासी बिहार के रूप में हुई है.
