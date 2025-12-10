ETV Bharat / state

यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई; रायबरेली, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और सोनभद्र में एनकाउंटर, 8 बदमाश गिरफ्तार

रायबरेली, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और सोनभद्र में मुठभेड़ ( Photo credit: UP Police )

रायबरेली/फर्रुखाबाद/अलीगढ़/सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर लूट, गो तस्करी और ट्रांसफार्मर से तेल चोरी के आरोप हैं. रायबरेली में तीन बदमाश गिरफ्तार: रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र के अयोध्या मार्ग पर मंगलवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) संजीव कुमार सिन्हा के मुताबिक, सोमवार को मिल एरिया थाना क्षेत्र में 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए नगर क्षेत्र अधिकारी अरुण नौहार के नेतृत्व में सर्विलांस और एसओजी (SOG) टीम का गठित किया गया. ​वहीं, मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर एसएसआई राकेश कुमार मिश्र ने मिल एरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया. जब पुलिस टीम ने अयोध्या मार्ग पर लोनिनियम का पुरवा पर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी. जिसकी पहचान नसीम के रूप में हुई. ​​​एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में नसीम सहित कुल तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके दो अन्य साथी फरार हो गए. फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. ​गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से छीने गए रुपए में से 26,000 रुपये नकद, एक अवैध तमंचा और वारदात में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी बरामद की गई है. फर्रुखाबाद में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी गैंग का सदस्य गिरफ्तार: फर्रुखाबाद में मंगलवार रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.