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यूपी पुलिस का एक्शन: लखनऊ, हापुड़ और रायबरेली में गोली लगने से 4 बदमाश घायल

लखनऊ में 15 मुकदमों वाला 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार.

25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 2:12 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ/हापुड़/रायबरेली : यूपी में मंगलवार की रात कई जिलों में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से कई बदमाश घायल हो गए. कई बदमाश मौका पाकर फरार हो गए. वहीं, यूपी पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार किया.

वहीं, बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मंगलवार को मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 हजार रुपये का इनामिया गौकश कामिल उर्फ नक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है.

जानकारी के अनुसार, फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को बुधवार सुबह उस समय बड़ी सफलता मिली, जब मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एक इनामिया गौकश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, 25 मार्च 2026 की सुबह गश्त के दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में वांछित 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त कामिल उर्फ नक्ता बंद पड़ी रबर फैक्ट्री के पास जंगल में मौजूद है और गौकशी की फिराक में है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाक की घेराबंदी की. खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी. इस दौरान चली गोली उपनिरीक्षक पंकज कुमार के बाजू को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में आरोपी कामिल उर्फ नक्ता के दोनों पैरों में गोली लगी, वह मौके पर ही गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, कामिल उर्फ नक्ता निवासी थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत का रहने वाला है और उसके खिलाफ गौकशी, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 15 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि फतेहगंज पुलिस को 15 हजार के वांछित को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. घटना में घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

हापुड़ में 50 हजार इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल: हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है. पुलिस की 50,000 के इनामी बदमाश से मंगलवार को मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बाइक सवार बदमाश घायल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश से नगदी, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है. घायल बदमाश व्यापारी से लूट के मामले में वांछित चल रहा था.

आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है. पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर 31 जनवरी को राजस्थान के व्यापारी से पिलखुवा हाईवे पर बदमाशों ने 64 लाख रुपए लूट लिए थे और बदमाश लूट करने के बाद मौके से फरार हो गए थे. वहीं, बदमाश की पहचान अकरम पुत्र बाबू के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के विजयनगर रहने वाला था.

रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली: यूपी के रायबरेली के नसीराबाद और बछरावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है. पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाश अंतर्जनपदीय गिरोह के सदस्य हैं, जिन पर अलग-अलग थानों में हत्या व लूट के मामले दर्ज हैं. अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि देर रात थाना नसीराबाद और बछरावां थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है.

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