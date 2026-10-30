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रांची में राहुल दुबे गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक अपराधी घायल, पांच गिरफ्तार

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः हजारीबाग और रांची में गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम देने वाले राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार की शाम रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के सीठियो में पुलिस और गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी है. पुलिस ने घायल समेत गिरोह के पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है.



सिटी एसपी ने दी जानकारी

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि गिरोह के अपराधियों ने गुरुवार की रात हजारीबाग में एके इंटरनेशनल होटल के बाहर फायरिंग की थी. इस घटना के बाद अपराधियों ने शुक्रवार तड़के करीब 3:40 बजे रांची के कांके इलाके में भी गोलीबारी की. लगातार दो जिलों में हुई इन घटनाओं के बाद पुलिस सक्रिय हुई और अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू की.