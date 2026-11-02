लखनऊ में हत्यारोपी से पुलिस मुठभेड़, पैर में लगी गोली; बलिया में हत्या के प्रयास का आरोपी 'लंगड़ा'
डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीमें शनिवार रात से फरार हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 11:30 AM IST
लखनऊ/बलिया: लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर पार्क के पास युवक रेहान की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी उजेफा को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया. वहीं, बलिया में हत्या के प्रयास का आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हो गया है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
पहले जानें में लखनऊ मुठभेड़: रविवार देर रात को दुबग्गा इलाके में पानी की टंकी के पास पुलिस टीम और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें आरोपी उजेफा के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लेकर उपचार के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है.
थाना दुबग्गा क्षेत्रान्तर्गत हुयी मुठभेड के सम्बन्ध में @DCPWEST1 द्वारा दी गयी बाइट- @Uppolice https://t.co/Ilw6flKzGu— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) November 1, 2026
डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीमें शनिवार रात से फरार हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई थीं. रविवार को आरोपी की मौजूदगी दुबग्गा इलाके में पानी की टंकी के पास ट्रेस हुई.
पुलिस टीम ने जब उसे सरेंडर करने को कहा, तो उसने भागने का प्रयास किया. पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी उजेफा घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया.
शनिवार रात को की थी हत्या: 31 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे सआदतगंज के अंबेडकर पार्क के पास रामनगर निवासी रेहान पुत्र मुंशी पर गुलाब की बगिया (मौज्जमनगर) निवासी उजेफा पुत्र परवेज ने धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया था.
आरोपी उजेफा ने रेहान के गले पर सीधा वार किया था, जिससे वह अत्यधिक खून बह जाने के कारण लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा था. गंभीर हालत में उसे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी.
डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया थाना सआदतगंज क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर पार्क के पास युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले आरोपी उजेफा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है.
थाना दुबहड़ #बलिया पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास से सम्बन्धित गिरफ्तार अभि0 के निशानदेही पर असलहा बरामदगी के पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में घायल, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315, 01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर के बरामदगी के सम्बन्ध में #CO_नगर की बाइट। https://t.co/kHDKZkKSRr— Ballia Police (@balliapolice) November 2, 2026
अब जानें बलिया में हुई मुठभेड़: बलिया जिले के दुबहड़ थाना क्षेत्र में धरनीपुर मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान बदमाश सतपाल के दाहिने पैर में गोली, जिससे वह गिरफ्तार हो गया. पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है.
क्षेत्राधिकारी सतीश शर्मा ने बताया कि दुबहड़ थाना क्षेत्र के चंदवक गांव के बाहर 28 अक्टूबर को गाजीपुर जिले के रहने वाले बदमाश सतपाल सिंह ने एक युवक को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी.
मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश सतपाल अपने साथियों के साथ धरनीपुर मोड़ के पास मौजूद है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इलाके की घेराबंदी कर ली. खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.
यह भी पढ़ें: कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा; एक ही परिवार 5 लोगों सहित 7 की मौत, 1 की हालत गंभीर