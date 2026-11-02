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लखनऊ में हत्यारोपी से पुलिस मुठभेड़, पैर में लगी गोली; बलिया में हत्या के प्रयास का आरोपी 'लंगड़ा'

लखनऊ में मुठभेड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ/बलिया: लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर पार्क के पास युवक रेहान की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी उजेफा को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया. वहीं, बलिया में हत्या के प्रयास का आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हो गया है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पहले जानें में लखनऊ मुठभेड़: रविवार देर रात को दुबग्गा इलाके में पानी की टंकी के पास पुलिस टीम और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें आरोपी उजेफा के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लेकर उपचार के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है.

डीसीपी पश्चिम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीमें शनिवार रात से फरार हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई थीं. रविवार को आरोपी की मौजूदगी दुबग्गा इलाके में पानी की टंकी के पास ट्रेस हुई. पुलिस टीम ने जब उसे सरेंडर करने को कहा, तो उसने भागने का प्रयास किया. पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी उजेफा घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. ​ शनिवार रात को की थी हत्या​: 31 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे सआदतगंज के अंबेडकर पार्क के पास रामनगर निवासी रेहान पुत्र मुंशी पर गुलाब की बगिया (मौज्जमनगर) निवासी उजेफा पुत्र परवेज ने धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया था. आरोपी उजेफा ने रेहान के गले पर सीधा वार किया था, जिससे वह अत्यधिक खून बह जाने के कारण लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा था. गंभीर हालत में उसे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी.