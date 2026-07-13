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नोएडा में 'टैक्सी गैंग' के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 4 गिरफ्तार, जानिए...कैसे देते वारदात को अंजाम

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मूल रूप से कासगंज जिले के थाना सोरों क्षेत्र के रहने वाले हैं.

टैक्सी गैंग' के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़
टैक्सी गैंग' के बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 7:03 AM IST

3 Min Read
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नोएडा: थाना सूरजपुर पुलिस और सेंट्रल नोएडा की सर्विलांस टीम ने घरों में घुसकर चोरी और डकैती जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

सूरजपुर वेटलैंड के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं. गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, चोरी के सोने-चांदी के आभूषण, भारत और जापान समेत विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा और घटना में प्रयुक्त टैक्सी कार बरामद हुई है.

मुठभेड़ की जानकारी देते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश वीरपाल और विजयपाल गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया. वहीं, भागने की कोशिश कर रहे दो अन्य साथियों, अर्जुन कश्यप और अवधेश को पुलिस कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया. स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताय कि यह पूरी कार्रवाई मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर संयुक्त रूप से की गई.

पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाशों का एक गिरोह सूरजपुर वेटलैंड के पास जंगलों की तरफ छिपा हुआ है. जब पुलिस ने घेराबंदी की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया. वहीं, भागने की कोशिश कर रहे दो अन्य साथियों, पुलिस कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने बताया कैसे देते थे वारदात को अंजाम

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि दिन में ऑनलाइन बुकिंग ऐप के जरिए टैक्सी चलाने का काम करते थे और रात में पॉश सोसायटियों की रेकी कर बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे. बदमाशों ने स्वीकार किया कि बीते 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात उन्होंने ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में एक सोचे-समझे प्लान के तहत धावा बोला था. गिरोह के दो सदस्य वीरपाल और अवधेश सोसाइटी की ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुसे, जबकि विजयपाल और अर्जुन कश्यप अपनी दिल्ली नंबर की टैक्सी कार के साथ बाहर झाड़ियों में छिपकर पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर नजर रख रहे थे.

वीरपाल ने एक मकान की पहली मंजिल पर सो रही महिला को हथियार के बल पर डराया-धमकाया और वहां से सोने के गहने, नकदी और महिला का पैन कार्ड लूट लिया. इसी गिरोह ने उसी रात सोसाइटी के एक अन्य घर का ताला तोड़कर भारी मात्रा में विदेशी करेंसी और कीमती घड़ियां भी चोरी की थीं.

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी मूल रूप से कासगंज जिले के थाना सोरों क्षेत्र के रहने वाले हैं. इनमें से मुख्य आरोपी वीरपाल का एक लंबा और खूंखार आपराधिक इतिहास है. वीरपाल पर गैंगस्टर एक्ट, चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के करीब 15 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं. वहीं, दूसरे आरोपी विजयपाल पर भी 4 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी मे रहने वाली, लूट की शिकार अर्पणा ने पुलिस की सराहना की है.

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