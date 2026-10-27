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राहुल सिंह गिरोह के शूटरों से पुलिस की मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली

एनकाउंटर स्थल की तस्वीर ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में राहुल सिंह गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में मंगलवार को रांची पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी पुलिस की गोली से घायल हो गया. घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

जानकारी के अनुसार, कांके थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास फायरिंग कर दहशत फैलाने की घटना में दोनों शूटरों की संलिप्तता सामने आई थी. पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटी थी. इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक अपराधी घायल हो गया.