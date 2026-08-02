दिल्ली के रोहिणी में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्पशूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दोनों घायल
शनिवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शार्पशूटर घायल, दो पिस्टल, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद
Published : August 2, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले में शनिवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो कथित शार्पशूटर घायल हो गए. दोनों के पैरों में गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. मौके से पुलिस ने दो पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है.
डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने दी जानकारी: इस मुठभेड़ के लेकर डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने बताया की स्पेशल स्टाफ टीम को सूचना मिली थी कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े कुछ बदमाश UER-2 हाईवे के पास आने वाले हैं. सूचना के आधार पर रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ के एसीपी अजमेर सिंह के नेतृत्व में टीम ने इलाके में घेराबंदी कर निगरानी शुरू की.
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में की फायरिंग:बताया जा रहा है कि देर रात बाइक पर सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं. जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया.
टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्पशूटर गिरफ्तार:प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्की और साहिल के रूप में हुई है. पुलिस का दावा है कि दोनों टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्पशूटर हैं. दोनों पर कराला इलाके में हुए हरीश माथुर हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप है. हालांकि, इस मामले में उनकी भूमिका की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.
आरोपियों के कब्जे से हथियार और बाइक बरामद:पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है. बरामद हथियारों और बाइक की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इनका इस्तेमाल किन-किन वारदातों में किया गया था.
दोनों आरोपियों का अस्पताल में इलाज जारी: फिलहाल दोनों आरोपियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस उनसे पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों, हथियारों की सप्लाई और हाल के आपराधिक मामलों से जुड़े इनपुट जुटाने का प्रयास कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में गैंग की गतिविधियों और कई अन्य वारदातों से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.
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