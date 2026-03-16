अपराधी प्रिंस खान गैंग के गुर्गों का पुलिस एनकाउंटर, दो को पैर में लगी गोली, तीसरे का टूटा पैर
धनबाद-रांची पुलिस ने अपराधी प्रिंस खान के दो गुर्गों का एनकाउंटर किया. वहीं भागने के क्रम में एक का पैर टूट गया.
Published : March 16, 2026 at 8:24 AM IST
धनबाद: कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद-रांची पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी प्रिंस खान के दो गुर्गों का एनकाउंटर किया है. जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी है. जबकि एक का भागने के क्रम में पैर टूट गया है. घटना के बाद सभी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सोमवार अहले सुबह धनबाद पुलिस ने भागाबांध ओपी क्षेत्र और जोड़ापोखर ओपी क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में प्रिंस खान के दो गुर्गों का एनकाउंटर किया है. पुलिस की इस एनकाउंटर में प्रिंस खान के दो गुर्गे अमन सिंह उर्फ कुबेर और विक्की डोम के पैर में गोली लगी है. जबकि अफजल अमन का भागने के दौरान पैर टूट गया है, जिससे वह घायल हो गया.
एसएसपी ने की घटना की पुष्टि
एसएसपी प्रभात कुमार ने घटना की पुष्टि की है. एसएसपी ने कहा कि पुलिस के द्वारा एनकाउंटर की गई है. जिसमें दो को पैर में गोली लगी है. जबकि एक आरोपी का पैर टूटा है. पैर में गोली लगने वालों में अमन सिंह और विक्की डोम शामिल है. वहीं पैर टूटने वाला का नाम अफजल अमन है. एसएसपी ने बताया कि अमन सिंह पलामू का रहने वाला है. जबकि विक्की डोम और अफजल अमन दोनों धनबाद का ही रहने वाला है.
कार्रवाई लेकर एसएसपी ने दी जानकारी
धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचते ही प्रिंस खान के गुर्गों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दो अपराधियों के पर में गोली लगी है. जबकि एक खंडहरनुमा बिल्डिंग से कूदने के क्रम में एक अपराधी का पैर फैक्चर हो गया है.
एसएसपी ने कहा कि कितने की संख्या में अपराधी थे, यह कहना अभी मुश्किल है. फिलहाल पुलिस की सघन जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम भी पहुंच रही है. एसएसपी ने बताया कि रांची के एयरपोर्ट रोड में रेस्टोरेंट में फायरिंग की गई थी. फायरिंग की इस घटना में भी इसी गैंग का हाथ था. इसके अलावे धनबाद के वासेपुर आर मोड के समीप फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. इस घटना में भी यह अपराधी शामिल थे.
कुछ दिन पहले भी हुआ था मुठभेड़
बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व पुलिस द्वारा धनबाद में भुईफोड़ स्थित फायरिंग जोन में प्रिंस खान के एक गुर्गे के साथ मुठभेड़ हुई थी. जिसमें पुलिस एनकाउंटर में एक गुर्गे को पैर में गोली लगी थी. दूसरा गुर्गा फरार हो गया था. जिसे बाद में कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
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