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अपराधी प्रिंस खान गैंग के गुर्गों का पुलिस एनकाउंटर, दो को पैर में लगी गोली, तीसरे का टूटा पैर

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम ( ईटीवी भारत )