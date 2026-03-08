धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग से पुलिस की मुठभेड़, एक गुर्गे को लगी गोली, सब इंस्पेक्टर भी जख्मी
प्रिंस खान गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मुठभेड़ में एक गुर्गा घायल हुआ है. जबकि एक एसआई भी जख्मी हैं.
Published : March 8, 2026 at 7:45 PM IST
रिपोर्ट: नरेंद्र निषाद
धनबाद: पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. रंगदारी वसूलने पहुंचे गैंग के दो गुर्गों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग और बमबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलीबारी की. इस मुठभेड़ में प्रिंस खान गैंग का एक गुर्गा घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया.
घटना धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर-धनबाद मुख्य सड़क के किनारे स्थित फायरिंग रेंज इलाके की है. एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान के दो गुर्गे इलाके में रंगदारी वसूलने पहुंचे थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और बमबाजी भी की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की.
पुलिस की गोली से घायल हुआ प्रिंस खान का गुर्गा
मुठभेड़ में प्रिंस खान गैंग का गुर्गा सुदीश झा पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया. वहीं, सरायढेला थाना के सब-इंस्पेक्टर बालमुकुंद सिंह को भी गोली लगी है. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया गया है. मौके पर एक जिंदा बम भी बरामद हुआ है. सुरक्षा के मद्देनजर रांची से एफएसएल टीम और बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और फरार अपराधी की तलाश जारी है.
