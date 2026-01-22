ETV Bharat / state

कानपुर में चेन लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, एक पैर में लगी गोली, दो फरार

कानपुर: शहर के रावतपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले बाइक पर सवार दो बदमाशों ने एक महिला से उनकी चेन लूट कर फरार हो गया था. वहीं, मामले में पुलिस ने बुधवार देर रात मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली मारी, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए. वहीं, पुलिस घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है. साथ ही फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग: पुलिस के मुताबिक, डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी व डीसीपी क्राइम श्रवण सिंह बुधवार देर रात सिलेंडर चौराहा पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बाइक पर तीन बदमाश पुलिस को आते दिखे, तो सिपाहियों ने उन्हें रोकने का इशारा किया. इस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में आरोपी नियाज अहमद के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. जबकि उसके दो साथी फरार हो गए.

नियाज के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं: डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि बदमाश नियाज गोंडा का रहने वाला है. वहीं, दोनों फरार आरोपी शामली के रहने वाले हैं. यह बदमाश कानपुर में सूनसान स्थानों से गुजरने वाले राहगीरों से लूटपाट करते थे. नियाज का आपराधिक इतिहास लंबा है. उस पर प्रदेश के कई थानों में 20 मुकदमें दर्ज हैं. नियाज ने रावतपुर में महिला से चेन लूटे जाने की बात कबूली है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. जल्द ही पूछताछ में कुछ और खुलासे होंगे.



